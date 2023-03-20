Электромобиль Tesla загорелся на ровном месте во время движения (фото, видео)

Электромобиль Tesla Model 3 вспыхнул сразу после того, как покинул СТО. Салон авто полностью выгорел и машину отправят на утилизацию.

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В США прямо во время движения по хайвэю вспыхнула Tesla Model 3. Электромобиль получил серьезные повреждения. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пожар быстро потушили, но авто сильно повреждено Фото: carscoops.com

Инцидент имел место в Техасе. Владелец Tesla Model 3 Али Хасан сообщил, что он ехал на Tesla Model 3 с СТО после кузовного ремонта (автомобилю заменили поврежденный бампер с датчиками и защиту днища).

Салон Tesla Model 3 полностью выгорел Фото: carscoops.com

Примерно через 10 минут после выезда с СТО из-под переднего пассажирского сиденья внезапно повалил дым. Али Хасан не сразу остановился, а проехал еще около 800 м. Сразу после того, как он все же притормозил у обочины и покинул авто, в салоне вспыхнул огонь.

Пожарные оперативно потушили электромобиль Tesla Model 3, однако его интерьер полностью выгорел. Хотя кузов при этом не сильно пострадал, машину отправят на утилизацию. Владелец не получил ожогов, но был госпитализирован из-за отравления угарным газом и другими продуктами горения.

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Али Хасан сообщил, что его Tesla Model 3 ранее дважды попадала в ДТП. Причины пожара пока не установлены, но точно известно, что батарея электрокара не горела. Вполне возможно, что электрокар загорелся из-за некачественного ремонта.

Пожары Tesla — не редкость, причем загоревшийся электромобиль сложно потушить. К примеру, недавно пожарным понадобилось 45 тонн воды, чтобы ликвидировать пожар в Tesla Model S.

Также Фокус писал, что редкий суперкар Audi загорелся прямо на дороге.