Електромобіль Tesla спалахнув на рівному місці під час руху (фото, відео)

Електромобіль Tesla Model 3 спалахнув одразу після того, як залишив СТО. Салон авто повністю вигорів і машину відправлять на утилізацію.

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У США просто під час руху по хайвею спалахнула Tesla Model 3. Електромобіль отримав серйозні пошкодження. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пожежу швидко загасили, але авто сильно пошкоджене Фото: carscoops.com

Інцидент стався у Техасі. Власник Tesla Model 3 Алі Хасан повідомив, що він їхав на Tesla Model 3 із СТО після кузовного ремонту (автомобілю замінили пошкоджений бампер із датчиками та захист днища).

Салон Tesla Model 3 повністю вигорів Фото: carscoops.com

Приблизно за 10 хвилин після виїзду із СТО з-під переднього пасажирського сидіння раптово повалив дим. Алі Хасан не відразу зупинився, а проїхав ще приблизно 800 м. Одразу після того, як він усе ж таки пригальмував біля узбіччя і залишив авто, в салоні спалахнув вогонь.

Пожежники оперативно загасили електромобіль Tesla Model 3, проте його інтер'єр повністю вигорів. Хоча кузов при цьому не надто постраждав, машину відправлять на утилізацію. Власник не отримав опіків, але госпіталізований через отруєння чадним газом та іншими продуктами горіння.

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Алі Хасан повідомив, що його Tesla Model 3 раніше двічі потрапляла в ДТП. Причин пожежі поки не встановлено, але точно відомо, що батарея електрокара не горіла. Цілком можливо, що електрокар спалахнув через неякісний ремонт.

Пожежі Tesla — не рідкість, причому електромобіль, що загорівся, складно згасити. Наприклад, нещодавно пожежникам знадобилося 45 тонн води, щоб ліквідувати пожежу у Tesla Model S.

Також Фокус писав, що рідкісний суперкар Audi спалахнув прямо на дорозі.