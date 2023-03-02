Рідкісний суперкар Audi згорів вщент на рівному місці (відео)

Двигун Audi R8 Spyder спалахнув на трасі. Водієві вдалося швидко залишити авто і він не постраждав, але суперкар не підлягає відновленню.

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У США прямо на дорозі спалахнув Audi R8 V10 Spyder. Суперкар отримав серйозні пошкодження та не підлягає відновленню. Відео пожежі з'явилося на сторінці supercar.fails у Instagram.

[ + – ] Автомобіль серйозно постраждав і вирушить на утилізацію

Інцидент стався в американському штаті Флорида поблизу міста Джексонвілл. Суперкар Audi R8 спалахнув прямо на трасі. Автомобіль їхав у звичайному режимі – не перевищував швидкості та не перегазовував. Несподівано з моторного відсіку пішов дим, а потім і полум'я.

[ + – ] Двигун Audi R8 V10 схильний до займання Фото: Audi

Водій зупинив авто та швидко вибрався із салону. Він не постраждав, але машина вигоріла до приїзду пожежників і наразі її відправлять на утилізацію.

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Слід зазначити, що Audi R8 Spyder оснащений 5,2-літровим V10 виробництва Lamborghini, і цей двигун схильний до перегріву та займання. Подібні випадки для авто з таким двигуном – не рідкість.

У Audi R8 V10 Spyder першого покоління цей двигун розвиває 525 к. с. Німецький суперкар розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди і розвиває 313 км/год. Новим такий автомобіль коштував близько 170 тисяч доларів.

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