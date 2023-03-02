Дилер розбив новий заряджений пікап Ford прямо перед доставкою клієнту (відео)

Продавець невдало прокотився на клієнтському Ford Ranger Raptor по ґрунтовій дорозі. Що саме спричинило аварію — невідомо.

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У Південній Африці співробітник місцевого дилера розбив пікап Ford Ranger Raptor, перш ніж доставити його клієнту. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Продавець вирішив покататися на клієнтському Ford Ranger Raptor вартістю 61 тисяча доларів до того, як його забрав покупець. Він вирушив на ґрунтову дорогу, після чого з'їхав на траву.

Пікап мав з легкістю впоратися з усіма перешкодами завдяки 32-дюймовим всюдихідним шинам та активним 2,5-дюймовим амортизаторам FOX Live Valve. Тим не менш, щось пішло не так.

В один момент Ford Ranger Raptor перекинувся на дах. Співробітник дилера їхав на швидкості приблизно 50 км/год.

Згодом з'явилися фото автомобіля після інциденту. Кузов пікапа отримав безліч пошкоджень, зокрема даху, передніх крил, бічних дзеркал і капота.

Цікаво, що власнику Ford Ranger Raptor не відразу повідомили про інцидент. Він дізнався про аварію лише після того, як заявили про те, що збирається вирушити в автосалон за своїм автомобілем.

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Зазначимо, що Ford Ranger Raptor оснащується 3,0-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 397 к. с. і 583 Нм крутного моменту. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 6 секунд.

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