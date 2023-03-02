Дилер разбил новый заряженный пикап Ford прямо перед доставкой клиенту (видео)

Продавец неудачно прокатился на клиентском Ford Ranger Raptor по грунтовой дороге. Что именно стало причиной аварии — неизвестно.

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В Южной Африке сотрудник местного дилера разбил пикап Ford Ranger Raptor перед тем, как доставить его клиенту. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Продавец решил прокатиться на клиентском Ford Ranger Raptor стоимостью 61 тысячу долларов до того, как его забрал покупатель. Он отправился на грунтовую дорогу, после чего съехал на траву.

Пикап должен был с легкостью справиться со всеми препятствиями благодаря 32-дюймовым вездеходным шинам и активным 2,5-дюймовым амортизаторам FOX Live Valve. Тем не менее что-то пошло не так.

В один момент Ford Ranger Raptor перевернулся на крышу. Сотрудник дилера ехал на скорости около 50 км/ч.

Позже появились фото автомобиля после инцидента. Кузов пикапа получил множество повреждений, в том числе крыши, передних крыльев, боковых зеркал и капота.

Интересно то, что владельцу Ford Ranger Raptor не сразу сообщили об инциденте. Он узнал об аварии только после того, как заявили о том, что собирается отправиться в автосалон за своим автомобилем.

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Отметим, что Ford Ranger Raptor оснащается 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 397 л.с. и 583 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6 секунд.

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