Владелец Renault Megane заявил о краже автомобиля, который разбил на треке (видео)

Горе-мошеннику и его сыну теперь грозит тюремный срок. В их разоблачении помогли очевидцы аварии, которая произошла на гоночном треке в 2021 году.

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В Испании произошел курьезный случай, связанный со страховым иском. Владелец заряженного хэтчбека Renault Megane пытался получить компенсацию за автомобиль, который разбил на треке. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В январе 2022 года владелец Renault Megane объявил свой автомобиль украденным. Он хотел получить компенсацию от страховой компании.

Позже мужчина получил 12 тысяч евро (12 736 долларов) за якобы угнанное авто. Хэтчбек так и не нашли, но судебная полиция стала проводить расследование.

В жалобе было найдено несоответствие, которое в итоге сыграло злую шутку с горе-мошенником. В итоге удалось обнаружить видео, на котором автомобиль попал в ДТП на гоночном треке в конце 2021 года.

Водитель Renault Megane потерял контроль над авто после выхода из поворота на скорости. Он столкнулся с боковым ограждением, после чего несколько раз перевернулся.

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Позже владельца автомобиля и его сына арестовали за мошенничество. Им грозит тюремное заключение и выплата компенсации, которая положена страховой компании.

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