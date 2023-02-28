Власник Renault Megane заявив про крадіжку автомобіля, який розбив на треку (відео)

Горе-шахраю та його синові тепер загрожує тюремний термін. У їхньому викритті допомогли очевидці аварії, яка сталася на треку у 2021 році.

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В Іспанії стався курйозний випадок, пов'язаний зі страховим позовом. Власник зарядженого хетчбека Renault Megane намагався отримати компенсацію за автомобіль, який розтрощив на треку. Про це розповіли на сайті Motor1.

У січні 2022 року власник Renault Megane оголосив свій автомобіль вкраденим. Він хотів отримати компенсацію від страхової компанії.

Пізніше чоловік отримав 12 тисяч євро (12 736 доларів) за нібито викрадене авто. Хетчбека так і не знайшли, але судова поліція почала проводити розслідування.

У скарзі було знайдено невідповідність, яка у результаті зіграла злий жарт із горе-шахраєм. У результаті вдалося виявити відео, на якому автомобіль потрапив у ДТП на гоночному треку наприкінці 2021 року.

Водій Renault Megane втратив контроль над автом після виходу з повороту на швидкості. Він зіткнувся з боковою огорожею, після чого кілька разів перекинувся.

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Пізніше власника автомобіля та його сина заарештували за шахрайство. Їм загрожує ув'язнення та виплата компенсації, яка належить страховій компанії.

Раніше Фокус писав, що у США дві жінки на заправці намагалися заправити бензином електромобіль Tesla Model 3.