Літній водій зарядженого універсала BMW застряг на туристичній стежці (фото)

Водій BMW Alpina B3 Touring довірився підказкам навігатора та застряг на туристичній стежці, яка заборонена для автомобілів. Невдовзі довелося викликати рятувальників.

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В Австрії 77-річний водій спортивного універсала BMW Alpina B3 Touring застряг на туристичній стежці. Він довірився підказкам навігатора й дуже пошкодував про це. Подробиці повідомили на сайті Motor1.

Літній німець вирішив слідувати суворо за вказівками навігатора під час своєї подорожі Австрією. В результаті дорога завела його на туристичну стежку, яка виявилася надто вузькою для автомобіля.

[ + – ] Водій проігнорував підказки перехожих і довірився навігатору Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Перехожі неодноразово говорили чоловікові про те, що стежкою не можна проїхати на авто. Проте він не став їх слухати.

Автомобіль виявився затиснутим у вузькому просторі. Водій і пасажири виявилися замкненими всередині, тому довелося викликати рятувальників.

[ + – ] Рятувальники допомогли водію та пасажирам вибратися з автомобіля Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Пожежна служба Санкт-Гільгена показала фото рятувальної операції. На щастя, всіх удалося дістати з автомобіля в цілості. Постраждала лише ліва сторона автомобіля, яка була подряпана перешкодою.

[ + – ] Ліва частина автомобіля була подряпана Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Поліція, яка прибула на місце інциденту, перевірила водія на стан алкогольного сп'яніння. Тести показали, що чоловік не вживав алкоголю перед поїздкою.

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Нагадаємо, що BMW Alpina B3 Touring оснащується 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 462 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Універсал має повний привід і здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди.

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