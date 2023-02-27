Пожилой водитель заряженного универсала BMW застрял на туристической тропе (фото)

Водитель BMW Alpina B3 Touring доверился подсказкам навигатора и застрял на туристической тропе, которая запрещена для автомобилей. Вскоре пришлось вызывать спасателей.

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В Австрии 77-летний водитель спортивного универсала BMW Alpina B3 Touring застрял на туристической тропе. Он доверился подсказкам навигатора и сильно пожалел об этом. Подробности сообщили на сайте Motor1.

Пожилой немец решил следовать строго по указаниям навигатора во время своего путешествия по Австрии. В итоге дорога завела его на туристическую тропу, которая оказалась слишком узкой для автомобиля.

[ + – ] Водитель проигнорировал подсказки прохожих и доверился навигатору Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Прохожие неоднократно говорили мужчине о том, что по тропе нельзя проехать на авто. Тем не менее он не стал их слушать.

Автомобиль оказался зажатым в узком пространстве. Водитель и пассажиры оказались заперты внутри, поэтому пришлось вызывать спасателей.

[ + – ] Спасатели помогли водителю и пассажирам выбраться из автомобиля Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Пожарная служба Санкт-Гильгена показала фото спасательной операции. К счастью, всех удалось достать из автомобиля в целости. Пострадала только левая сторона автомобиля, которая была поцарапана преградой.

[ + – ] Левая часть автомобиля была поцарапана Фото: Fire department of Sankt Gilgen

Полиция, прибывшая на место инцидента, проверила водителя на состояние алкогольного опьянения. Тесты показали, что мужчина не употреблял спиртное перед поездкой.

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Напомним, что BMW Alpina B3 Touring оснащается 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Универсал имеет полный привод и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.

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