Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Редкий суперкар Audi сгорел дотла на ровном месте (видео)

Audi R8 Spyder, Audi R8, суперкар Audi, сгорел Audi, сгорел суперкар
Audi R8 Spyder загорелся на трассе

Двигатель Audi R8 Spyder загорелся на трассе. Водителю удалось быстро покинуть авто и он не пострадал, но суперкар не подлежит восстановлению.

Related video

В США прямо на дороге загорелся Audi R8 V10 Spyder. Суперкар получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Видео пожара появилось на странице supercar.fails в Instagram.

Audi R8 Spyder, Audi R8, суперкар Audi, сгорел Audi, сгорел суперкар Fullscreen
Автомобиль серьезно пострадал и отправится на утилизацию

Инцидент имел место в американском штате Флорида близ города Джексонвилл. Суперкар Audi R8 загорелся прямо на трассе. Автомобиль ехал в обычном режиме – не превышал скорость и не перегазовывал. Внезапно из моторного отсека пошел дым, а затем показалось и пламя.

Audi R8 Spyder, Audi R8, суперкар Audi, сгорел Audi, сгорел суперкар Fullscreen
Двигатель Audi R8 V10 склонен к возгоранию
Фото: Audi

Водитель остановил авто и быстро выбрался из салона. Он не пострадал, но машина выгорела до приезда пожарных и теперь ее отправят на утилизацию.

Важно
Дилер разбил новый заряженный пикап Ford прямо перед доставкой клиенту (видео)
Дилер разбил новый заряженный пикап Ford прямо перед доставкой клиенту (видео)

Следует отметить, что Audi R8 Spyder оснащен 5,2-литровым V10 производства Lamborghini и этот двигатель склонен к перегреву и возгоранию. Подобные случаи для авто с такиим мотором – не редкость.

В Audi R8 V10 Spyder первого поколения этот мотор развивает 525 л. с. Немецкий суперкар разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 313 км/ч. Новым такой автомобиль стоил около 170 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТП разбили Dodge Charger 1969 года, снимавшийся в знаменитом сериале.

Также мы писали, что под Киевом сгорел автовоз с новенькими Renault.