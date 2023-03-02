Редкий суперкар Audi сгорел дотла на ровном месте (видео)

Двигатель Audi R8 Spyder загорелся на трассе. Водителю удалось быстро покинуть авто и он не пострадал, но суперкар не подлежит восстановлению.

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В США прямо на дороге загорелся Audi R8 V10 Spyder. Суперкар получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Видео пожара появилось на странице supercar.fails в Instagram.

[ + – ] Автомобиль серьезно пострадал и отправится на утилизацию

Инцидент имел место в американском штате Флорида близ города Джексонвилл. Суперкар Audi R8 загорелся прямо на трассе. Автомобиль ехал в обычном режиме – не превышал скорость и не перегазовывал. Внезапно из моторного отсека пошел дым, а затем показалось и пламя.

[ + – ] Двигатель Audi R8 V10 склонен к возгоранию Фото: Audi

Водитель остановил авто и быстро выбрался из салона. Он не пострадал, но машина выгорела до приезда пожарных и теперь ее отправят на утилизацию.

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Следует отметить, что Audi R8 Spyder оснащен 5,2-литровым V10 производства Lamborghini и этот двигатель склонен к перегреву и возгоранию. Подобные случаи для авто с такиим мотором – не редкость.

В Audi R8 V10 Spyder первого поколения этот мотор развивает 525 л. с. Немецкий суперкар разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 313 км/ч. Новым такой автомобиль стоил около 170 000 долларов.

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