Под Киевом дотла сгорел автовоз с новенькими кроссоверами Renault (фото)
На трассе Киев-Чоп полностью выгорел автовоз с новыми Renault Duster. Предварительная причина пожара — неисправность тормозной системы грузовика.
Новые Renault Duster 2023 полностью уничтожены в пожаре автовоза. Кроссоверы не подлежат восстановлению. Подробности ДТП рассказали в Патрульной полиции Киевской области.
Инцидент имел место 17 февраля на трассе Киев-Чоп возле села Калиновка Бучанского района. Автовоз двигался в направлении Киева и вез кроссоверы Renault Duster с завода в Румынии в один из столичных автосалонов.
Грузовой автопоезд остановился на обочине и были вызваны пожарные из поселка Макаров. Примерно через час возгорание было полностью ликвидировано.
К счастью, обошлось без потерпевших, но в огне полностью уничтожены автовоз и семь Renault Duster. Причины пожара сейчас устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправность тормозной системы грузовика. В полиции призывают водителей своевременно проводить техобслуживание своих машин.
Напомним, что Renault Duster является одной из самых популярных моделей авто на украинском рынке. Кроссоверы для нашей страны выпускают в Румынии на предприятии Dacia.
Ранее Фокус сообщал, что новейший спорткар BMW M3 Touring разбили вскоре после покупки.
Также мы писали, что парковщик разбил сразу два эксклюзивных Lamborghini.