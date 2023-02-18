Под Киевом дотла сгорел автовоз с новенькими кроссоверами Renault (фото)

На трассе Киев-Чоп полностью выгорел автовоз с новыми Renault Duster. Предварительная причина пожара — неисправность тормозной системы грузовика.

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Новые Renault Duster 2023 полностью уничтожены в пожаре автовоза. Кроссоверы не подлежат восстановлению. Подробности ДТП рассказали в Патрульной полиции Киевской области.

[ + – ] Грузовик вез семь новых Renault Duster из Румынии Фото: Патрульная полиция

Инцидент имел место 17 февраля на трассе Киев-Чоп возле села Калиновка Бучанского района. Автовоз двигался в направлении Киева и вез кроссоверы Renault Duster с завода в Румынии в один из столичных автосалонов.

[ + – ] Предварительная причина пожара — неисправность тормозов Фото: Патрульная полиция

Грузовой автопоезд остановился на обочине и были вызваны пожарные из поселка Макаров. Примерно через час возгорание было полностью ликвидировано.

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К счастью, обошлось без потерпевших, но в огне полностью уничтожены автовоз и семь Renault Duster. Причины пожара сейчас устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправность тормозной системы грузовика. В полиции призывают водителей своевременно проводить техобслуживание своих машин.

[ + – ] Кроссоверы Renault полностью уничтожены Фото: Патрульная полиция

Напомним, что Renault Duster является одной из самых популярных моделей авто на украинском рынке. Кроссоверы для нашей страны выпускают в Румынии на предприятии Dacia.

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