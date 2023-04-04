Tesla выплатит бывшему сотруднику компенсацию в $3,2 млн за расизм на работе

Бывший сотрудник Tesla требовал от компании $137 миллионов за расизм на работе. В итоге суд сократил компенсацию до $3,2 миллиона.

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Бывший сотрудник Tesla Оуэн Диаз получит компенсацию в $3,2 миллиона после обвинения компании в расизме на работе. Об этом сообщили в издании BBC.

Темнокожий мужчина работал на заводе Tesla во Фремонте оператором лифтов с 2015 по 2016 год. По его словам, все это время он находился в расово враждебной среде.

Оуэн Диаз изначально требовал от компании компенсацию в $137 миллионов. По решению суда эту сумму сократили до $3,2 миллиона.

Бывший сотрудник заявил в суде, что многие темнокожие работники сталкивались с расовой дискриминацией. Он отметил, что руководство позволяло себе шутить на тему расовой принадлежности некоторых людей.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск считает эти обвинения ложными. Он добавил, что если бы компании позволили представить новые доказательства, то решение суда бы изменилось.

Ранее Фокус рассказал, что Илон Маск решился на производство пива под именем компании Tesla в футуристическом дизайне.

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