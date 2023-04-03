Tesla объявила о рекордных продажах после снижения цен на электромобили

Продажи электромобилей Tesla в последнем квартале увеличились на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. За год бренд ожидает увеличить поставки до 2 млн автомобилей.

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Компания Tesla добилась рекордных квартальных поставок, которые оказались на 36% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом рассказали на сайте Reuters.

За последний квартал было поставлено 422 875 электромобилей Tesla. Это на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что в 2023 году компания собирается достичь поставок в 2 млн авто. Это на 52% больше, чем в прошлом году.

Всего за квартал Tesla выпустила 421 371 электромобиль моделей Model 3 и Model Y, а также 19 437 единиц Model S и Model X. Эксперты связывают это с новой ценовой политикой бренда.

Еще в январе Tesla снизили цены на свои автомобили во всем мире на 20%. Из-за этого многие автопроизводители столкнулись с падением продаж.

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По данным FactSet, аналитики с Уолл-стрит ожидали от компании поставок в 432 000 автомобилей за квартал. Другие эксперты прогнозировали показатель в 421 164 авто.

Ранее Фокус сообщил, что команда французских экспертов по кибербезопасности Synacktiv менее чем за две минуты взломала электромобиль Tesla Model 3.