Tesla оголосила про рекордні продажі після зниження цін на електромобілі

Продажі електромобілів Tesla в останньому кварталі збільшилися на 4% порівняно з попереднім кварталом. За рік бренд очікує збільшити їх до 2 млн автомобілів.

Related video

Компанія Tesla досягла рекордних квартальних поставок, які виявилися на 36% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році. Про це розповіли на сайті Reuters.

За останній квартал було поставлено 422 875 електромобілів Tesla. Це на 4% більше у порівнянні з попереднім кварталом.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск зазначив, що у 2023 році компанія збирається досягти поставок у 2 млн авто. Це на 52% більше, ніж торік.

Усього за квартал Tesla випустила 421 371 електромобіль моделей Model 3 та Model Y, а також 19 437 одиниць Model S та Model X. Експерти пов'язують це з новою ціновою політикою бренду.

Ще у січні Tesla знизили ціни на свої автомобілі у всьому світі на 20%. Через це більшість автовиробників зіткнулися з падінням продажів.

Важливо

"Проблеми з гальмами": Tesla відкликає 35 проданих електровантажівок

За даними FactSet, аналітики з Волл-стріт чекали від компанії поставок у 432 000 автомобілів за квартал. Інші експерти прогнозували показник у 421 164 авто.

Раніше Фокус повідомив, що команда французьких експертів з кібербезпеки Synacktiv менш ніж за дві хвилини зламала електромобіль Tesla Model 3.