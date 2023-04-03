Tesla оголосила про рекордні продажі після зниження цін на електромобілі
Продажі електромобілів Tesla в останньому кварталі збільшилися на 4% порівняно з попереднім кварталом. За рік бренд очікує збільшити їх до 2 млн автомобілів.
Компанія Tesla досягла рекордних квартальних поставок, які виявилися на 36% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році. Про це розповіли на сайті Reuters.
За останній квартал було поставлено 422 875 електромобілів Tesla. Це на 4% більше у порівнянні з попереднім кварталом.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск зазначив, що у 2023 році компанія збирається досягти поставок у 2 млн авто. Це на 52% більше, ніж торік.
Усього за квартал Tesla випустила 421 371 електромобіль моделей Model 3 та Model Y, а також 19 437 одиниць Model S та Model X. Експерти пов'язують це з новою ціновою політикою бренду.
Ще у січні Tesla знизили ціни на свої автомобілі у всьому світі на 20%. Через це більшість автовиробників зіткнулися з падінням продажів.Важливо
За даними FactSet, аналітики з Волл-стріт чекали від компанії поставок у 432 000 автомобілів за квартал. Інші експерти прогнозували показник у 421 164 авто.
Раніше Фокус повідомив, що команда французьких експертів з кібербезпеки Synacktiv менш ніж за дві хвилини зламала електромобіль Tesla Model 3.