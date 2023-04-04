Tesla виплатить колишньому співробітнику компенсацію $3,2 млн за расизм на роботі

Колишній співробітник Tesla вимагав від компанії $137 мільйонів за расизм на роботі. У результаті суд скоротив компенсацію до $3,2 мільйона.

Related video

Колишній співробітник Tesla Оуен Діаз отримає компенсацію $3,2 мільйона після звинувачення компанії в расизмі на роботі. Про це повідомили у виданні BBC.

Темношкірий чоловік працював на заводі Tesla у Фремонті оператором ліфтів з 2015 по 2016 рік. За його словами, весь цей час він перебував у расово-ворожому середовищі.

Оуен Діаз спочатку вимагав від компанії компенсацію $137 мільйонів. За рішенням суду, цю суму скоротили до $3,2 мільйона.

Колишній співробітник заявив у суді, що більшість темношкірих працівників стикалися з расовою дискримінацією. Він зазначив, що керівництво дозволяло собі жартувати на тему расової належності деяких осіб.

Важливо

Tesla оголосила про рекордні продажі після зниження цін на електромобілі

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вважає ці звинувачення хибними. Він додав, що якби компанії дозволили надати нові докази, то рішення суду змінилося б.

Раніше Фокус розповів, що Ілон Маск наважився на виробництво пива під ім'ям компанії Tesla у футуристичному дизайні.

Також ми писали, що 35 електричних вантажівок Tesla Semi, що надійшли в продаж лише кілька місяців тому, були відкликані компанією через проблеми зі гальмом стоянки.