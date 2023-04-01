Ілон Маск запустив виробництво пива під ім'ям Tesla (фото)

Напій під назвою GigaBier Tesla буде розливатись у пляшки об'ємом 0,33 з футуристичним дизайном, що нагадує електропікап Cybertruck і продаватиметься у наборі по три штуки. Ціна набору – 89 євро.

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Ілон Маск зважився на виробництво пива під ім'ям компанії Tesla у футуристичному дизайні. Про це 31 березня, пише Gadget Tendency.

Напій під назвою GigaBier розливатиметься в пляшки об'ємом 0,33 з футуристичним дизайном, що нагадує електропікап Cybertruck і продаватиметься в наборі по три штуки. Ціна набору — 89 євро.

GigaBier Tesla буде розливатись у пляшки об'ємом 0,33 з футуристичним дизайном Фото: Tesla Motors

До речі, пиво було зварене у Берліні, у складі напою лише вода, ячмінь та хміль зі смаковими добавками.

"Пляшка Tesla GigaBier повторює форму Cybertruck, віддаючи шану 500-річній традиції німецького пивоваріння Reinheitsgebot", — заявили в Tesla.

До речі, сьогодні, 31 березня стало відомо, що 35 електричних вантажівок Tesla Semi, які надійшли в продаж лише кілька місяців тому , були відкликані компанією через проблеми зі гальмами стоянки.

27 березня з'явилася інформація, що за період керівництва Ілона Маска Twitter компанія втратила більш ніж половину своєї вартості.