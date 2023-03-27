"Ризиковане становище": під керівництвом Маска Twitter втратив половину вартості, — ЗМІ

За інформацією видання The Information, бізнесмен повідомив співробітникам, що стан компанії складний і вона перебуває у ризикованому фінансовому становищі.

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За час керівництва Ілона Маска Twitter, компанія втратила більш ніж половину своєї вартості. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє The Information.

Мільярдер і засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск станом на сьогодні оцінив соціальну мережу Twitter у $20 млрд. При тому, що заплатив він за неї минулої осені $44 млрд. Маск розкрив свою оцінку в меморандумі для співробітників Twitter, в якому він також анонсував нову програму компенсації акцій.

Крім того, бізнесмен повідомив, що стан Twitter складний і компанія перебуває у ризикованому фінансовому становищі.

"Twitter швидко змінюється", — написав Маск, додавши, що в певний момент компанія була за чотири місяці від банкрутства. Він також розповів про можливість збільшення оцінки Twitter до $250 млрд, що зробило б акції компанії вдесятеро ціннішими. Маск повідомив, що Twitter дозволить працівникам продавати акції кожні шість місяців, що захистить їх від "хаосу цін", властивого акціям у публічних компаніях, що торгуються на біржі.

Проте оцінка Маска також відбиває труднощі, з якими зіткнулася Twitter через його вирішення. На початку 2023 року щоденний дохід компанії, за даними звіту, був на 40% меншим, ніж рік тому, через те, що понад 500 найбільших рекламних партнерів припинили рекламну діяльність на платформі втратила більш ніж половину своєї вартості.

7 березня ВВС написало, що соціальна мережа Twitter практично перестала боротися з дезінформацією в Мережі, зокрема проплаченою російською пропагандою, і суттєво знизила контроль за якістю контенту, після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск.

У лютому мільярдер назвав "переворотом" Революцію Гідності в Україні 2014 року.

20 березня стало відомо, що сигнали супутників Starlink почали блокувати та обмежувати роботу терміналів, якими користуються ЗСУ.