"Рискованное положение": под руководством Маска Twitter потерял половину стоимости, — СМИ

По информации издания The Information, бизнесмен сообщил сотрудникам, что состояние компании сложное и она находится в рискованном финансовом положении.

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За время руководства Илона Маска Twitter, компания потеряла более чем половину своей стоимости. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает The Information.

Миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск по состоянию на сейчас оценил социальную сеть Twitter в $20 млрд. При том, что заплатил он за нее минувшей осенью $44 млрд. Маск раскрыл свою оценку в меморандуме для сотрудников Twitter, в котором он также анонсировал новую программу компенсации акций.

Кроме того, бизнесмен сообщил сотрудникам, что состояние Twitter сложное и компания находится в рискованном финансовом положении.

"Twitter быстро меняется", – написал Маск, добавив, что в определенный момент компания была в четырех месяцах от банкротства. Он также рассказал о возможности увеличения оценки Twitter до $250 млрд, что сделало бы акции компании в десять раз более ценными. Маск сообщил, что Twitter позволит работникам продавать акции каждые шесть месяцев, что защитит их от "хаоса цен", присущего акциям в публичных компаниях, торгующихся на бирже.

Однако оценка Маска также отражает трудности, с которыми столкнулась Twitter из-за его решения. В начале 2023 года ежедневный доход компании, по данным отчета, был на 40% меньше, чем год назад, из-за того что более 500 крупнейших рекламных партнеров прекратили рекламную деятельность на платформе потеряла более чем половину своей стоимости.

7 марта ВВС написало, что социальная сеть Twitter практически перестала бороться с дезинформацией в Сети, в частности проплаченной российской пропагандой, и существенно понизила контроль над качеством контента, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

В феврале миллиардер назвал "переворотом" Революцию Достоинства в Украине 2014 года.

20 марта стало известно, что сигналы спутников Starlink начали блокировать и ограничивать работу терминалов, которыми пользуются ВСУ.