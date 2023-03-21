Илон Маск боится Третьей мировой войны: работа Starlink для ВСУ ограничена, — СМИ

По информации журналистов, работа терминалов Starlink для использования в военных целях украинскими военными ограничена в зонах боевых действий.

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Вчера стало известно, что сигналы спутников Starlink начали блокировать и ограничивать работу терминалов, которыми пользуются ВСУ. Об этом передает The Economist, со ссылкой на свой источник в военной разведке Украины.

В связи с тем, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, наши военные возлагали надежды на возможность управления БПЛА в тылу России на спутники Starlink, которые способны работать на частотах и в количествах, которые с трудом могут заглушить системы перехвата РФ, это могло вызывать обеспокоенность Илона Маска, который не желал эскалации ситуации и ограничил использование терминалов Starlink в военных целях.

По информации издания, Маск аргументировал ограничения тем, что боится начала третьей мировой войны.

На текущий момент Starlink использует геозону, с целью блокировки своих терминалов не только на оккупированных Россией территориях Украины, а также над водой и в моменты, когда приемник сигнала перемещается на скорости более 100 км в час.

"Если вы поместите его на плавательное средство в море, приемник просто перестанет работать", — делится источник из разведки с изданием.

В связи с ситуацией украинским разработчикам беспилотников приходится использовать ряд более дорогих систем связи.

Издание сообщает, что ранее спутники Starlink обеспечивали бесперебойную связь во время атаки на Черноморский флот, используя морские беспилотники, тогда же был атакован и подбит военный фрегат российского флота Адмирал Макаров.

Также известно, что около 20 тысяч терминалов Starlink применялись для аэроразведки, координации маневров противника, наведения и корректировки артиллерии и поддержки связи в труднодоступных географических локациях.

Напомним, в начале февраля компания SpaceX сообщила об ограничении сервиса Starlink для ВСУ. Компания возмутилась, что сеть спутникового интернета используется для ведения наступательных боевых действий.

Также позднее стало известно, что власти США общались с Илоном Максом после ситуации с ограничением доступа к Starlink для солдат ВСУ, но не получили конкретного ответа.