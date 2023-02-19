В скандал вокруг использования Starlink в Украине вмешалось правительство США, — Reuters

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, власти общались с владельцем SpaceX Илоном Максом после того, как его компания ограничила использование интернета Starlink для Вооруженных сил Украины.

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Правительство США провело переговоры с основателем и владельцем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, после того как военнослужащим ВСУ ограничили использование интернета Starlink. Об этом в воскресенье, 19 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отвечая на вопрос журналистов просили ли Соединенные Штаты Маска не ограничивать использование возможностей Starlink военными Украины, Блинкен подтвердил, что разговоры были, но отказался поделиться деталями.

SpaceX ограничила использование интернета Starlink для ВСУ

9 февраля операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В SpaceX заявили, что Starlink использовали для управления беспилотниками, что запрещено правилами компании. Шотвелл отметила, что использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством. По ее словам, контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

В тот же день, 9 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что проблем с работой терминалов Starlink в Украине не наблюдалось, несмотря на резонансное заявление компании SpaceX.

Также 9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что SpaceX стоит определиться, поддерживает ли она Украину или вредит ей.

10 февраля Подоляк сообщил, что он считает необходимым обсудить с американским бизнесменом Илоном Маском вопросы доступа украинских военных беспилотников к интернету через сеть спутниковой связи Starlink.

Напомним, 23 января бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о захвате россиянами Starlink у ВСУ. По его словам,экспериментальные аналоги будут поставлены в армию РФ.