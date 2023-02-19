У скандал навколо використання Starlink в Україні втрутився уряд США, — Reuters

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, влада спілкувалася з власником SpaceX Ілоном Максом після того, як його компанія обмежила використання інтернету Starlink для Збройних сил України.

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Уряд США провів переговори із засновником та власником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні після того, як військовослужбовцям ЗСУ обмежили використання інтернету Starlink. Про це в неділю, 19 лютого, повідомляє агентство Reuters з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи просили Сполучені Штати Маска не обмежувати використання можливостей Starlink військовими України, Блінкен підтвердив, що розмови були, але відмовився поділитися деталями.

SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для ЗСУ

9 лютого операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвел повідомила, що компанія вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців Збройних Сил України.

У SpaceX заявили, що Starlink використовували для керування безпілотниками, що заборонено правилами компанії. Шотвел відзначила, що використання Starlink для управління дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом. За її словами, контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу до інтернету лікарням, банкам та сім'ям, які постраждали від вторгнення Росії.

Того ж дня, 9 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що проблем із роботою терміналів Starlink в Україні не спостерігалося, незважаючи на резонансну заяву компанії SpaceX.

Також 9 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що SpaceX варто визначитися, чи підтримує вона Україну, чи шкодить їй.

10 лютого Подоляк повідомив, що він вважає за необхідне обговорити з американським бізнесменом Ілоном Маском питання доступу українських військових безпілотників до інтернету через мережу супутникового зв'язку Starlink.

Нагадаємо, 23 січня колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про захоплення росіянами Starlink в ЗСУ. За його словами, експериментальні аналоги будуть поставлені до армії РФ.