Захопили Starlink у ЗСУ: Рогозін після поранення вихваляється трофеями

Також в армію РФ поставлено власні експериментальні аналоги, заявляє він.

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Дмитро Рогозін, колишній глава Роскосмосу, дав інтерв'ю російським журналістам, в якому заявив про те, що ЗС РФ захопили в української армії системи Старлінк, повідомляє РИА Новости.

"Системи космічного зв'язку — особлива тема в армії. Ми знаємо, яку шкоду для нас завдали системи Старлінк, якими користується ЗСУ. До речі, ми кілька терміналів затрофеїли — воно в нас тепер є", — заявив колишній глава Роскосмосу, а тепер голова групи військових радників у зоні вторгнення Росії в Україну "Царські вовки", яка надає військово-технічну підтримку сепаратистам з ОРДЛО.

[ + – ] Рогозін заявив, що в армію РФ почалися перші постачання російських аналогів Старлінк для військових Фото: РИА Новости

Крім того, Рогозін заявив, що зусиллями його групи нібито розроблено певний аналог Старлінк, який раніше використовувався з цивільною метою, а після певного доопрацювання алгоритмів зараз застосовується на фронті вздовж лінії зіткнення. Проте жодних подробиць Рогозін не назвав, побоюючись швидкого виявлення такого обладнання і подальшої радіолокаційної боротьби з ним із боку ЗСУ.

"Ми виготовили кілька компактних комплектів такого обладнання і вони поставлені в одну з артилерійських бригад. Зараз я не даватиму подробиці про ці пристрої, щоб якнайдовше відтягнути момент, коли їх навчаться глушити", заявив російським журналістам Рогозін.

Раніше Фокус писав, що Рогозін погрожує ЗСУ своєю "Матрьошкою" — дроном, що летить зі швидкістю 70 км/год.

До цього колишній глава Роскосмосу заявляв, що армія РФ збирається застосувати бойові роботи "Маркер" на Донбасі.