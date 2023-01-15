ЗС РФ збираються застосувати бойові роботи "Маркер" на Донбасі, — Рогозін (відео)

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав бота "унікальною безпілотною розвідувально-ударною машиною".

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Голова військових радників, які називають себе "Царські вовки", Дмитро Рогозін, написав у своєму телеграм-каналі про те, що на Донбасі "має пройти бойове хрещення" робо-платформи "Маркер".

Рогозін повідомив, що бойовий робот "Маркер" був розроблений інженерами "приватної уральської інженерної компанії "Андроїдна техніка" та фахівцями Фонду перспективних досліджень. Ця ж компанія розробила робота "Федора", що не забув нагадати Рогозін у своєму пості, підкресливши, що "Федір" побував на МКС. Він назвав "Андроїдну техніку" партнером "Царських вовків".

За словами глави "Царських вовків", у робота є функції "технічного зору" (мабуть, йшлося про машинний зір), управляється він автоматично, тобто автономний, здатний працювати "в умовах радіоелектронної боротьби", сам виконує бойові завдання (Рогозін не уточнив, які саме), може навести на ціль "на відстані не менше 15 км", вразити ціль "власними вогневими засобами", — написав Рогозін.

Він нагадав, що робота "Маркер" застосовували для охорони периметра на космодромі "Східний" і додав, що кілька роботів пройдуть "бойове хрещення на Донбасі".

"Організацією його випробувань займається наша інспекторська група. Про результати розповім", — сказав ексглава Роскосмосу.

Раніше розробники заявляли, що Маркер може не тільки патрулювати, а й захоплювати порушників правопорядку. Щоправда, не продемонстрували цього та не повідомили, яким способом гусенична платформа це робить.

Відомо, що вага "Маркера" становить десь 3 т, нести він може модуль для касетного запуску БПЛА як корисне навантаження, а також інші види озброєнь (не уточнюється, які саме), працює на базі ШІ, має функцію машинного зору, може рухатися полігоном і навіть перейти річку в брід. Видання "Аргументи та факти" також повідомляло, що машина в ході випробувань змогла здійснити два десятки БПЛА.