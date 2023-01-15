ВС РФ собираются применить боевых роботов "Маркер" на Донбассе, - Рогозин (видео)

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал бота "уникальной беспилотной разведывательно-ударной машиной".

Related video

Глава военных советников, которые называют себя "Царские волки", Дмитрий Рогозин, написал в своем телеграм-канале о том, что на Донбассе "предстоит пройти боевое крещение" робо-платформе "Маркер".

Рогозин сообщил, что боевой робот "Маркер" был разработан инженерами "частной уральской инженерной компании "Андроидная техника" и специалистами Фонда перспективных исследований. Эта же компания разработала робота "Федора", что не преминул напомнить Рогозин в своем посте, подчеркнув, что "Федор" побывал на МКС. Он назвал "Андроидную технику" партнером "Царских волков".

По словам главы "Царских волков", у робота есть функции "технического зрения" (видимо, имелось ввиду машинное зрение), управляется он автоматически, т.е. автономен, способен работать "в условиях радиоэлектронной борьбы", сам выполняет боевые задачи (Рогозин не уточнил, какие именно), может навести на цель "на расстоянии не менее 15 км", поразить цель "собственными огневыми средствами", — написал Рогозин.

Он напомнил, что робот "Маркер" применялся для охраны периметра на космодрома "Восточный" и добавил, что несколько роботов пройдут "боевое крещение на Донбассе".

"Организацией его испытаний занимается наша инспекторская группа. О результатах расскажу", — заключил экс-глава Роскосмоса.

Ранее разработчики заявляли, что "Маркер" может не только патрулировать, но и захватывать нарушителей правопорядка. Правда, не продемонстрировали этого и не сообщили, каким способом гусеничная платформа это делает.

Известно, что вес "Маркера" составляет где-то 3 т, нести он может модуль для кассетного запуска БПЛА в качестве полезной нагрузки, а также другие виды вооружений (не уточняется, каких именно), работает на базе ИИ, имеет функцию машинного зрения, может двигаться по полигону и даже перейти реку в брод. Издание "Аргументы и факты" также сообщало, что машина в ходе испытаний смогла совершить два десятка БПЛА.