"Тягатиме подарунки ворогам": Рогозін лякає новим російським дроном "Матрьошка"

Безпілотник отримав гібридну конструкцію, що дозволяє йому літати як вертикально, так і горизонтально, розвиваючи швидкість до 70 км/год.

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Російські інженери розробляють для військових новий дрон-розвідник під назвою "Матрьошка". Дмитро Рогозін, голова військових радників, які називають себе "Царські вовки", розповів подробиці та опублікував відео на своєму Telegram-каналі.

За його словами, безпілотник "змішаного коптерно-літакового типу" може літати на 100 км. У ролику "Матрьошка" виглядає як маленький жовтий літак із чотирма гвинтами, розташованими перпендикулярно фюзеляжу. З їх допомогою дрон злітає носом догори подібно до квадрокоптера, після чого на висоті близько двох метрів переходить у режим горизонтального польоту.

Швидкість становить близько 70 км/год, дальність польоту – до 100 км. Судячи з відео, БПЛА оснащений камерою і передає зображення оператору в реальному часі, тобто призначений насамперед для розвідки.

"При масштабуванні "подарунки" ворогам тягатиме, наприклад, міни", — зазначив Дмитро Рогозін у своєму каналі.

Ексглава Роскосмосу додав, що розробники зараз доробляють систему управління та допрацьовують конструкцію літального апарату. У майбутньому вони планують передати дрони російським військовим для випробувань безпосередньо на полі бою, а потім подати їх Міноборони РФ, щоб отримати схвалення для масового виробництва.

Дмитро Рогозін також заявив, що "Царські вовки" працюють над створенням трьох великих ударних дронів, залучаючи інженерів та айтішників, а також підтримують проєкти в галузі безпілотних технологій, які вивчають дев'ять приватних компаній. Деякі моделі окупанти вже випробували на війні в Україні.

Напередодні Дмитро Рогозін також повідомив, що Росія має намір застосувати на Донбасі роботів "Маркер", розроблених компанією "Андроїдна техніка" та Фондом перспективних досліджень. Вони ж раніше створили робота "Федора", який побував на МКС. "Маркер" повинен уражати цілі на відстані 15 км, використовуючи різні засоби озброєння.

Нещодавно писали, що Інститут ФСБ запатентував у Росії реактивний дрон із генератором ЕМІ. Як припускають винахідники, він зможе підніматися на велику висоту, а потім скидати снаряд, що генерує електромагнітні імпульси під час вибуху для виведення з ладу БПЛА або іншої електроніки.