"Будет таскать подарки врагам": Рогозин пугает новым российским дроном "Матрешка"

Беспилотник получил гибридную конструкцию, позволяющую ему летать как вертикально, так и горизонтально, развивая скорость до 70 км/ч.

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Российские инженеры разрабатывают для военных новый дрон-разведчик под названием "Матрешка". Дмитрий Рогозин, глава военных советников, которые называют себя "Царские волки", рассказал подробности и опубликовал видео на своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник "смешанного коптерно-самолетного типа" может летать на 100 км. В ролике "Матрешка" выглядит как маленький желтый самолет с четырьмя винтами, расположенными перпендикулярно фюзелляжу. С их помощью дрон взлетает носом кверху подобно квадрокоптеру, после чего на высоте около двух метров переходит в режим горизонтального полета.

Скорость составляет около 70 км/ч, дальность полета — до 100 км. Судя по видео, БПЛА оснащен камерой и передает изображение оператору в реальном времени, то есть предназначен, в первую очередь для разведки.

"При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины", — отметил Дмитрий Рогозин в своем канале.

Экс-глава Роскосмоса добавил, что разработчики сейчас доделывают систему управления и дорабатывают конструкцию летательного аппарата. В будущем они планируют передать дроны российским военным для испытаний непосредственно на поле боя, а затем представить их Минобороны РФ, чтобы получить одобрение для массового производства.

Дмитрий Рогозин также заявил, что "Царские волки" работают над созданием трех крупных ударных дронов, привлекая инженеров и айтишников, а также поддерживают проекты в области беспилотных технологий, которые вудет девять частных компаний. Некоторые модели оккупанты уже испытали на войне в Украине.

Накануне Дмитрий Рогозин также сообщил, что Россия собирается применить на Донбассе роботов "Маркер", разработанных компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Они же ранее создали робота "Федора", побывавшего на МКС. "Маркер" должен поражать цели на расстоянии 15 км, используя различные средства вооружения.

Недавно писали, что Институт ФСБ запатентовал в России реактивный дрон с генератором ЭМИ. Как предполагают изобретатели, он сможет подниматься на большую высоту, а затем сбрасывать снаряд, генерирующий электромагнитные импульсы при взрыве для выведения из строя БПЛА или другой электроники.