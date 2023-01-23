Захватили Starlink у ВСУ: Рогозин после ранения хвастается трофеями

Так же в армию РФ поставлены собственные экспериментальные аналоги, заявляет он.

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Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса дал интервью российским журналистам, в котором заявил о том, что ВС РФ захватили у украинской армии системы Старлинк, сообщает РИА Новости.

"Системы космической связи — особая тема в армии. Мы знаем, какой вред для нас принесли системы Старлинк, которыми пользуется ВСУ. Кстати, мы несколько терминалов затрофеили – оно у нас теперь есть", заявил бывший глава Роскосмоса, а теперь глава группы военных советников в зоне вторжения России в Украину "Царские волки", оказывающую военно-техническую поддержку сепаратистам из ОРДЛО.

[ + – ] Рогозин заявил, что в армию РФ начались первые поставки российских аналогов Старлинк для военных Фото: РИА Новости

Кроме того, Рогозин заявил, что усилиями его группы якобы разработан определенный аналог Старлинк, который ранее использовался в гражданских целях, а после определенной доработки алгоритмов сейчас применяется на фронте вдоль линии соприкосновения. Однако никаких подробностей Рогозин не назвал, опасаясь быстрого выявления такого оборудования и последующей радиолокационной борьбы с ним со стороны ВСУ.

"Мы изготовили несколько компактных комплектов такого оборудования и они поставлены в одну из артиллерийских бригад. Сейчас я не буду давать подробности об этих устройствах, чтобы как дольше оттянуть момент, когда их научатся глушить", заявил российским журналистам Рогозин.

Ранее Фокус писал, что Рогозин угрожает ВСУ своей "Матрешкой" – дроном летящим со скоростью 70 км/ч.

До этого бывший глава Роскосмоса заявлял, что армия РФ собирается применить боевых роботов "Маркер" на Донбассе.