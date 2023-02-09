"Бажано обрати": у Зеленського розкритикували SpaceX за мінливість позиції

В Офісі президента не розуміють, кого підтримують виробники Starlink: Росію чи все ж Україну.

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Компанії SpaceX варто визначитись, вона підтримує Україну чи шкодить їй. Це заявив у соцмережах Михайло Подоляк, радник голови ОП.

"Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій", — написав Подоляк.

Нагадаємо, SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для українських військових. Директорка компанії Гвін Шотвел повідомила, що ЗСУ використовували Starlink для керування безпілотниками. В SpaceX виступили проти використання їхньої продукції в якості зброї. Очікувалось, що вояки використовуватимуть систему тільки для зв’язку. На запитання, чи передбачала компанія використання інтернету бійцями збройних сил для наступу, Шотвел відповіла: "Ми не думали про це. Я не думала про це".

23 січня Фокус писав про захоплення росіянами Starlink у ЗСУ. Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін похвалився в інтерв’ю трофеєм та заявив, що експериментальні аналоги будуть поставлені в армію РФ. Розроблений в Росії аналог нібито раніше використовувався для цивільних цілей. "Зараз я не даватиму подробиці про ці пристрої, щоб якнайдовше відтягнути момент, коли їх навчаться глушити", — сказав журналістам Рогозін.

Раніше, 17 січня, в Україні обладнали перший потяг інтернетом Starlink. Швидкісний потяг "Інтерсіті+" обладнали терміналом супутникового інтернету. Швидкість перевірили в дорозі — за маршрутом Київ-Харків. Майже 97% колії інтернет був безперебійним. "Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів", — повідомив тоді голова Мінцифри Михайло Федоров.