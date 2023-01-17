В Україні обладнали перший потяг "Інтерсіті" інтернетом Starlink (відео)

Результати тестування протягом трьох місяців показали, що на 97% ділянок шляху швидкість інтернету по Wi-Fi у потягах склала до 100 Мбіт/с.

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В Україні протестували перший швидкісний потяг "Інтерсіті+", в якому було встановлено термінал супутникового інтернету Starlink. Під час прямування потяга за маршрутом Київ — Харків безперебійний доступ до інтернету вдалося забезпечити на 96,7% колії, а швидкість прийому-передачі даних склала 65,7 Мбіт/с. Про це 17 січня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тестування Starlink проводили безпосередньо голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин і голова Мінцифри Федоров.

"Під час подорожі за маршрутом Київ — Харків середня швидкість інтернету на порт становила 65,7 Мбіт/с, а безперебійний доступ в інтернет вдалося забезпечити на 96,7% маршруту", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, Камишин додав, що тестування мережі Wi-Fi у потягах "Інтерсіті" з встановленими терміналами Starlink проводилося на різних маршрутах понад три місяці.

"Ми партизанськими методами обладнали "Старлінками" один потяг "Інтерсіті" та катали його на різних маршрутах понад 100 днів", — розповів Камишин.

За його словами, результати тестування показали, що на 97% ділянок шляху швидкість інтернету становила до 100 Мбіт/с.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що, за розпорядженням віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, термінали Starlink будуть встановлені на всі потяги "Інтерсіті" до кінця поточного року. Виконуючи це завдання, Федоров зазначив, що "Укрзалізниця" в межах проєкту вже отримала 450 терміналів.

"Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію, щоб ви могли працювати, дивитися серіали та спілкуватися з рідними", — повідомив Федоров.

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Нагадаємо, за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в грудні 2022 року Україна уклала угоду з компанією SpaceX Ілона Маска про отримання 10 тис. нових терміналів Starlink. За його словами, сплатити роботу терміналів погодилися уряди кількох країн Євросоюзу.