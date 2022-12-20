Україна домовилася з Ілоном Маском про постачання ще 10 тис. терміналів Starlink

За словами міністра цифрової трансформації, сплатити роботу Starlink погодилися уряди кількох країн ЄС.

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Україна уклала угоду з корпорацією SpaceX Ілона Маска щодо отримання 10 тис. нових терміналів Starlink для забезпечення супутниковим інтернетом. Як розповів в інтерв'ю Bloomberg міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, обладнання буде відправлено в Україну найближчими місяцями.

За словами міністра, він особисто розмовляв із Маском, який пообіцяв і надалі підтримувати Україну.

"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам. Маск запевнив нас, що продовжуватиме підтримувати Україну. Коли ми мали потужне відключення електрики, я написав йому того ж дня, і він миттєво відреагував і вже здійснив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", — сказав Федоров.

Український чиновник зазначив, що Україна з початком війни отримала майже 22 тис. антен Starlink, які відіграли важливу роль у ситуації, коли російські військові зосередились на знищенні комунікацій.

Щодо фінансових проблем із роботою Starlink, то вони частково вже вирішені, наголосив Федоров, — оплатити послуги погодилися уряди кількох країн Євросоюзу, проте навесні Україні доведеться шукати додаткові джерела фінансування.

"Ми готові жити без електрики протягом місяця, при цьому принаймні мобільна мережа та текстові повідомлення будуть доступні. Щодо інтернету, у нас багато "Старлінків", але головне, що ми отримали згоду на постачання ще однієї партії, яка використовуватиметься для стабілізації зв'язку в критичних ситуаціях", — підсумував Федоров.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді 13 грудня проголосували за скасування положення про сплату податку на додану вартість і мит при ввезенні на територію України систем супутникового інтернету Starlink. За словами нардепа Ярослава Железняка, зміни у законодавстві торкнуться не лише підприємств, а й фізичних осіб.

Компанія Ілона Маска SpaceX 24 жовтня подала позов проти українських компаній ТОВ "Старлінк" та "Укрпатент", вимагаючи достроково припинити реєстрацію торгової марки української компанії, назва якої збігається з назвою дочірньої компанії SpaceX — Starlink.