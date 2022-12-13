Скасування ПДВ та мит на генератори та Starlink: Верховна Рада проголосувала за законопроєкт

На законодавчому рівні також можна зберігати без ліцензії до 2000 літрів палива. У разі перевищення норми необхідно звернутись до податкової служби.

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Депутати Верховної Ради проголосували за скасування положення про сплату податку на додану вартість та мит під час ввезення на територію України генераторів, систем супутникового інтернету Starlink та обладнання для виробництва електрогенераторних установок. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За законопроєкти, запропоновані депутатом Дмитром Разумковим #8196/8197 про сприяння поновленню енергетичної інфраструктури України, проголосували відповідно 331 і 332 народних депутатів.

Повідомляється, що зміни у законодавстві торкнуться не лише підприємств, а й фізичних осіб. Крім того, Ярослав Железняк вніс правку про поштові та експрес-відправки. Нові стандарти діятимуть до травня 2023 року.

Ще у Раді вирішили надати українцям можливість зберігати паливо без ліцензії. Однак обсяг палива не повинен перевищувати 2000 літрів. В іншому випадку необхідно звернутися за декларативним принципом до податкової.

Ввезення обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, наданого міжнародною організацією Energy Community, також звільняється від ПДВ та мита.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються скасувати пільгову систему оподаткування, за якою підприємствам дозволялося платити лише 2% від доходу замість довоєнних 5%. Скасування відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період.

Фокус також писав, що Верховна Рада незабаром може ухвалити зміни до Податкового кодексу. Йдеться про передачу функції податкового агента ФОП третьої групи банкам. На думку юриста Івана Маринюка, нововведення полегшить життя підприємцям та дозволить заробити банкам.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав західні країни допомогти енергетиці України. Президент заявив, що до завершення опалювального сезону Україні необхідно приєднатися до європейської мережі операторів електрики.