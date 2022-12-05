Замість бухгалтера: чи допоможе ФОПам передача банку функції сплачувати єдиний податок

Верховна Рада незабаром може ухвалити зміни до Податкового кодексу — йдеться про передачу функції податкового агента ФОПів третьої групи банкам.

Related video

Сьогодні ФОП на єдиному податку третьої групи самі піклуються про своєчасність та повноту сплати податків, ведуть податкову звітність. Проте народні депутати планують спростити роботу підприємців, передавши функцію сплачувати податок банку, який обслуговує бізнес, про що йдеться у законопроєкті №8226 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку". Як пише Фокус у новій статті "Банк стежить за тобою. Як і коли податкова отримуватиме відомості про рахунки ФОПів", законопроєкт №8226 змінює процедури сплати податків ФОПами третьої групи на єдиному податку.

"Нові зміни вводять інститут податкових агентів для ФОПів 3 групи у вигляді банків. Тобто, за дорученням ФОПа обслуговчий банк самостійно розраховуватиме і сплачуватиме єдиний податок і єдиний соціальний внесок, а також подаватиме податкову звітність. Цією опцією зможуть скористатися ФОПи 3 групи, які не використовують найману працю, не є платником ПДВ, отримують кошти виключно у безготівковій формі в межах дозволеного ліміту", — зазначив Іван Маринюк, юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери".

Він пояснив: сьогодні ФОП третьої групи самостійно ведуть облік доходів, розраховують податкові зобов'язання, подають звітність та сплачують податки.

"Іноді останнім допомагають бухгалтери. Насправді в цьому немає нічого складного. Останніми роками все максимально спростили та підготували достатню кількість освітнього матеріалу, як це робити через електронний кабінет", — каже Іван Маринюк.

Проєктом закону №8226 пропонується ФОП третьої групи єдиного податку відкрити спеціальний підприємницький рахунок, подати заяву з інформацією про рахунок податкової та передати банку функцію платіжного агента, який списуватиме з рахунку суми податків. Іван Маринюк вважає, що після цього підприємцям залишається лише працювати та заробляти.

"Нововведення лише полегшить життя підприємцям та дозволить заробити банку на обслуговуванні таких процесів", — впевнений Іван Маринюк.

"Банк при зарахуванні коштів на спеціальний підприємницький рахунок платника буде втримувати податок з суми зарахування за відповідною ставкою, встановленою законом, і не пізніше наступних 2 робочих днів перераховувати податок до відповідного бюджету. За допомогою коштів на спеціальному підприємницькому рахунку банк як податковий агент платника третьої групи платитиме також і єдиний внесок, щоправда, платнику потрібно буде стежити, щоб на спеціальному рахунку станом на перше число звітного місяця завжди були кошти, необхідні для сплати таких платежів, інакше банк буде змушений направити до контролюючого органу повідомлення про відсутність необхідних коштів на рахунку, що стане підставою для втрати платником можливості виконувати свої податкові обов'язки в особливому спрощеному порядку, пояснила Олена Палій, юристка Stron Legal Services.

[ + – ] Пропонується, щоб замість підприємця податки з його рахунку на бюджетні рахунки переказував банк, де відкрито спецрахунок ФОПа Фото: Pixabay

На думку адвокатки, радниці TOTUM LF Яни Михайлюк, зазначений законопроєкт фактично може бути корисним ФОПам, які у такий спосіб отримують заробітну плату, тобто коли є один контрагент і фактично один тип операцій.

Попри певне спрощення процедури, обов'язок подання податкової декларації ФОПом залишається. Крім того, якщо контрагент сплатив на рахунок ФОПа, а потім йде скасування операції — одержувач має повертати кошти — то виникає ситуація, коли банк уже переказав до бюджету суму податку, тобто підприємець просто втрачає гроші.

Юристи вважають, що такий підхід однозначно має недоліки, оскільки веде до реальних втрат грошей малих підприємців третьої групи.

Податкова консультантка Олександра Томашевська взагалі називає проєкт №8226 шкідливим.

"Я особисто вважаю цей проєкт непотрібним та шкідливим. По-перше, авансування бюджету та сплата податку в режимі 24/7 — це перевищення повноважень податкових органів у процедурах адміністрування податків. Також норми створюють колосальні витрати з адміністрування та стягування податків для банків. Такий підхід обмежує платника податків, створює конфлікт у разі виходу за межі формату роботи, наприклад, при найманні працівника або виплаті доходів іншим особам. Клієнт у пастці, оскільки він не може вплинути на повернення переплаченого податку, а також я бачу потенційні конфлікти з податковими органами, спричинені помилками чи недбалістю роботи спеціалістів банку", — пояснила Олександра Томашевська.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, податковий борг зріс на 15% — 16,8 млрд грн, а загальна сума заборгованості з податків у країні становить 124 млрд грн.

Раніше юристи розповіли Фокусу, які податкові перевірки дозволені та які заборонені під час війни.