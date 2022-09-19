Податковий борг в Україні з початком війни зріс до 124 млрд гривень, — ДПС

Водночас показники зареєстрованих бізнесів в Україні за останні пів року зростають. Найбільший показник зафіксовано в перший тиждень серпня — 5306 нових ФОПів.

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З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні податковий борг зріс на 15% — 16,8 млрд гривень. Так, загальна сума заборгованості з податків у країні становить 124 млрд гривень, повідомляє платформа Опендатабот з посиланням на Державну податкову службу (ДПС).

Ресурс публікує інфографіку динаміки податкового боргу в країні, починаючи з січня 2021 року, і звертає увагу на те, що минулого року борг зріс на 1,7 млрд. Такий стрімкий стрибок заборгованості зафіксований у зв'язку з початком активних бойових дій в Україні.

[ + – ] Динаміка податкового боргу в Україні з січня 2021 року

"Для порівняння, за весь 2021 рік податковий борг зріс лише на 1,7 млрд грн. Однією з причин такого стрімкого зростання може бути закриття даних про борги з моменту вторгнення РФ", — йдеться у повідомленні.

Керівник платформи Опендатабот Олексій Іванкін зазначає, що закриття даних ДПС про податкові заборгованості не дозволяє свідомим представникам бізнесу обирати контрагентів та партнерів та розуміти, хто платить податки, а хто перестав це робити з початком війни у країні.

"Війна не закінчиться завтра, а ми маємо навчитися жити в нових реаліях і відкривати дані так, щоб не послаблювати військовий фронт і допомагати економічному", — переконаний Іванкін.

Показники зареєстрованих бізнесів

Водночас Опендатабот надала дані про кількість зареєстрованих бізнесів з моменту вторгнення РФ в Україну. Згідно з опублікованою інформацією, станом на кінець серпня в Україні зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів. З них 132 тисячі — це ФОПи, і понад 14 тисяч юридичних осіб. Так, зараз у країні працюють 1.9 млн зареєстрованих ФОПів.

"Щомісячно кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано в перший тиждень серпня — 5306 нових ФОПів", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Реєстрація бізнесів з початку війни лютий-березень 2022

[ + – ] Реєстрація бізнесів з початку війни квітень-червень 2022

[ + – ] Реєстрації бізнесів з початку війни липень-серпень 2022

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України відсутній законопроєкт нової податкової реформи за форматом "10-10-10", яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб до 10%. За словами нардепа Ярослава Железняка, відповідні законодавчі ініціативи щодо податкової реформи на розгляд до Мінфіну не надходили.

Українські біженці в Польщі до 22 вересня 2022 року мають подати податкову декларацію та сплатити податок. Водночас суму податків нараховано українцям за доходи, отримані за останні 183 дні.