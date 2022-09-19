Налоговый долг в Украине с началом войны вырос до 124 млрд гривен, — ГНС

В то же время, показатели зарегистрированных бизнесов в Украине за последние полгода растет. Самый большой показатель зафиксирован в первую неделю августа — 5 306 новых ФОП.

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С момента полномасштабного российского вторжения в Украине налоговый долг вырос на 15% — 16,8 млрд гривен. Таким образом общая сумма задолженности по налогам в стране составляет 124 млрд гривен, сообщает платформа Опендатабот со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

Ресурс публикует инфографику динамики налогового долга в стране начиная с января 2021 года и обращает внимание на то, что в прошлом году долг вырос на 1,7 млрд. Столь стремительный скачок задолженности зафиксирован в связи с началом активных боевых действий в Украине.

[ + – ] Динамика налогового долга в Украине с января 2021

"Для сравнения, за весь 2021 год налоговый долг вырос только на 1,7 млрд грн. Одной из причин столь стремительного роста может быть закрытие данных о долгах с момента вторжения РФ", — говорится в сообщении.

Руководитель платформы Опендатабота Алексей Иванкин отмечает, что закрытие данных ГНС о налоговых задолженностях не позволяет сознательным представителям бизнеса выбирать контрагентов и партнеров и понимать, кто платит налоги, а кто перестал это делать с началом войны в стране.

"Война не закончится завтра, а мы должны научиться жить в новых реалиях и открывать данные так, чтобы не ослаблять военный фронт и помогать экономическому", — убежден Иванкин.

Показатели зарегистрированных бизнесов

В то же время Опендатабот предоставила данные о количестве зарегистрированных бизнесов с момента вторжения РФ в Украину. Согласно опубликованной информации, по состоянию на конец августа в Украине было зарегистрировано почти 150 тысяч новых бизнесов. Из них 132 тысячи — это ФОПы, и более 14 тысяч юридических лиц. Таким образом, сейчас в стране работают 1.9 млн зарегистрированных ФОПов.

"Ежемесячно количество регистраций новых бизнесов растет. Самый большой показатель зафиксирован в первую неделю августа — 5 306 новых фопов", — говорится в сообщении.

[ + – ] Регистрации бизнесов с начала войны февраль-март 2022

[ + – ] Регистрации бизнесов с начала войны апрель-июнь 2022

[ + – ] Регистрации бизнесов с начала войны июль-август 2022

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины отсутствует законопроект новой налоговой реформы по формату "10-10-10", которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц до 10%. По словам нардепа Ярослава Железняка, соответствующие законодательные инициативы по налоговой реформе на рассмотрение в Минфин не поступали.

Украинские беженцы в Польше до 22 сентября 2022 должны подать налоговую декларацию и заплатить налог. При этом сумма налогов насчитана украинцам за доходы, полученные за последние 183 дня.