Украинцам нужно платить налоги в Польше: кому это можно не делать

Налог взимается с доходов, полученных за последние 183 дня.

Украинские беженцы, сбежавшие от российского вторжения в Польшу 24 февраля, должны до 20 сентября 2022 года подать налоговую декларацию и заплатить налог. Об этом сообщает издание Money.pl.

При этом не платить налог разрешили тем украинцам в Польше, кто продолжает работать на удаленке на украинские компании. По информации польских властей, в стране продолжают жить и работать еще около 1 миллиона беженцев из Украины.

Они через 193 дня в Польше должны оплатить НДФЛ. В частности, к 20-му числу месяца, следующего за месяцем, в котором пребывание превысило 183 дня. Налог оплачивается с дохода, полученного за весь этот период.

"На практике это означает, что уже в сентябре некоторым украинцам придется платить налог в Польше за последние полгода. После этого они будут выплачивать авансы систематически, каждый месяц", – сказано в материале издания.

Обязанность регулировать НДФЛ появится, когда, например, беженец работает удаленно на украинского работодателя. Даже если дом и семья остались в Украине.

В Польше отменят обмен гривен на злотые

С 10 сентября Нацбанк страны приостанавливает программу, по которой украинцы обменивали гривну на злотые по официальному курсу и без комиссии в банке PKO Bank Polski. В рамках программы, с 25 марта программой воспользовалось около 80 тысяч украинцев в Польше.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину, в польских обменниках гривня сильно потеряла в цене. Например, за 100 гривен можно было купить всего несколько злотых.

Ранее Фокус в своей статье: На соседских хлебах. Как трудоустраиваются украинские беженцы в Польше рассказывал, как и на каких условиях гражданам Украины удалось устроиться на работу за границей.

Напомним, в Украине переселенцам, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, разрешили сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.