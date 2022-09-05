Українцям потрібно сплачувати податки у Польщі: кому це можна не робити

Податок стягується з доходів, отриманих протягом останніх 183 дні.

Українські біженці, які втекли від російського вторгнення до Польщі 24 лютого, мають до 20 вересня 2022 року подати податкову декларацію та сплатити податок. Про це повідомляє видання Money.pl.

Не платити податок дозволили тим українцям у Польщі, хто продовжує працювати на віддаленні на українські компанії. За інформацією польської влади, в країні продовжують жити та працювати ще близько 1 мільйона біженців з України.

Вони через 193 дні у Польщі мають сплатити ПДФО. Зокрема, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому перебування перевищило 183 дні. Податок оплачується з доходу, отриманого за цей період.

"На практиці це означає, що вже у вересні деяким українцям доведеться сплачувати податок у Польщі за останні пів року. Після цього вони виплачуватимуть аванси систематично, щомісяця", — сказано у матеріалі видання.

Обов'язок регулювати ПДФО з'явиться, коли, наприклад, біженець працює віддалено на українського роботодавця. Навіть якщо будинок та сім'я залишилися в Україні.

У Польщі скасують обмін гривень на злоті

З 10 вересня Нацбанк країни зупиняє програму, за якою українці обмінювали гривню на злоті за офіційним курсом та без комісії у банку PKO Bank Polski. У межах програми з 25 березня програмою скористалося близько 80 тисяч українців у Польщі.

Після повномасштабного вторгнення російської армії до України, у польських обмінниках гривня сильно втратила ціну. Наприклад, за 100 гривень можна було купити лише кілька злотих.

Раніше Фокус у своїй статті: На сусідських хлібах. Як працевлаштовуються українські біженці у Польщі, розповідав, як і на яких умовах громадянам України вдалося влаштуватися на роботу за кордоном.

Нагадаємо, в Україні переселенцям, які подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, дозволили зробити це ще раз, але вже в режимі офлайн.