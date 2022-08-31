Поблажок не буде: у Польщі скасують обмін гривень на злоті за курсом НБУ

Програма діяла з кінця березня майже по всій країні. За цей час українці змогли обміняти на злоті понад 600 млн гривень.

Нацбанк Польщі 10 вересня припиняє програму, за якою українці обмінювали гривню на злоті за офіційним курсом і без комісії у банку PKO Bank Polski. Про це повідомляє інформаційний портал in Poland.

Зазначається, що в межах домовленостей між Нацбанками України та Польщі з кінця березня 2022 року українці могли змінювати до 10 000 гривень на злоті без комісії у всіх відділеннях PKO Bank Polski. Після цього Національний банк Польщі продавав куплену гривню українському Нацбанку без змін у курсі. Завдяки цій угоді з 25 березня програмою скористалося приблизно 80 тисяч українців у Польщі.

Водночас, після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, у польських обмінниках гривня дуже втратила ціну. Наприклад, за 100 гривень можна було купити лише кілька злотих. Загалом українці встигли обміняти 681 млн грн, але останнім часом кількість угод значно знизилася.

Раніше Фокус писав, що в Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну. Фінансову підтримку буде надано дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, і жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.

Також Фокус розповідав, як українцям, які виїхали за кордон через війну, не втратити допомогу та статус біженця в чужій країні, щоб на якийсь час повернутися додому.