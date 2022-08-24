З Німеччини, Польщі чи Чехії: як біженцям виїхати в Україну і не втратити допомогу

Через російське вторгнення приблизно 7,5 млн українців змушені були залишити свої будинки та шукати притулок у країнах ЄС. Але статус і допомога можуть бути втрачені, якщо надовго без попередження залишити країну та місце реєстрації.

Чимало українців були змушені виїхати за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі деяких із них цікавить питання, чи можуть вони тимчасово відвідувати Україну, не втрачаючи дозволу на перебування, отриману тимчасово посвідку на проживання, соціальні виплати в ЄС. Фокус розбирався, що треба знати українцям, котрі хочуть тимчасово повернутися додому.

Чехія

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, для поїздки в Україну не потрібно переклеювати візову наклейку.

"Якщо у вас є в паспорті штамп або візова наклейка з кількістю в'їздів "00", ви можете подорожувати без обмежень у країни Шенгену й Україну", — сказано в повідомленні.

До того ж, українці точно не втратить візу тимчасового захисту, якщо тимчасово виїдуть в Україну: "Якщо вам надана спеціальна довгострокова віза з кодом D/VS/U — спеціальна віза для громадян України, Ви автоматично переводитеся до системи тимчасового захисту. За цією візою можна виїхати за межі території Чеської Республіки, але тільки в межах Шенгену та України, хоча в ній вказується кількість в'їздів "00". Інші поїздки за межі Шенгену будуть дозволені в надзвичайних ситуаціях за умови обґрунтування необхідності поїздки (відрядження, невідкладні медичні процедури, догляд за родичами) та пред'явлення авіаквитка або квитка".

При цьому важливо знати, що кількість виїздів і в'їздів із мультивізою не обмежена, але якщо перебувати за межами Шенгенської зони довше 90 днів за одну поїздку, віза та тимчасовий захист у Чехії анулюються.

Польща

Вимушені українські переселенці, які через війну виїхали у Польщу, а потім вирішили залишити цю країну, ризикують залишитися без раніше отриманих соціальних виплат і навіть можуть заплатити відсотки.

За інформацією видання WrocLife, про свій виїзд із Польщі українцям обов'язково потрібно попередити польське Управління соціального страхування (ZUS). Повідомити про свій виїзд можна через платформу електронних послуг (PUE).

"Якщо іноземець отримує від нас гроші та не повідомляє про свій виїзд із Польщі, йому доведеться повернути гроші з відсотками. ZUS має доступ до різних державних реєстрів. Якщо потрібно буде, ми можемо використати спеціальний реєстр громадян України, який веде прикордонна служба", — розповіла регіональна представниця ZUS Івона Ковальська-Матіс.

Крім того, якщо переселенець пробуде в Україні понад 30 днів, то втратить не лише усі грошові виплати, а й міжнародний захист.

Німеччина

Виїхати з Німеччини в Україну, судячи з даних на сайті Федерального адміністративного управління, можна будь-якої миті, якщо в переселенця вже є посвідка на проживання — про що проставляється штамп у закордонному паспорті. Як правило, українцям, які заявили про себе в органи соцзахисту після 24 лютого, надається ВНЖ на два роки.

Якщо подорож короткострокова, зніматися з реєстрації в імміграційних органах Німеччини не треба.

Статус на законне перебування в Німеччині може бути втрачений у таких випадках:

виїзд із території Німеччини терміном понад 6 місяців;

виїзд на менший термін із "нечасної причини" (наприклад, навчання, догляд за членом сім'ї).

Щодо виплат, то тим українцям, які отримують фінансову допомогу з безробіття ALGII, перед тим, як виїхати з Німеччини, варто повідомити про це центр зайнятості ("джобцентр"). Там видадуть дозвіл на відсутність.

Виплату допомоги буде збережено надалі за умови, що його одержувач виїде з Німеччини не довше, ніж на 21 день. Інші умови для отримання виплат:

якщо подорож триває від 3-6 тижнів, гроші виплатять лише за три тижні;

поїздка терміном понад 6 тижнів передбачає втрату виплат весь цей час. Щоб їх поновити, треба буде знову подати заяву ALGII;

у разі повернення в Україну назовсім фінансова допомога з безробіття втрачається (про це також необхідно повідомити Jobcenter).

Франція

Українці, які на час війни переїхали до Франції та отримали там дозвіл на тимчасове проживання із зазначенням "бенефіціар тимчасового захисту", повинні відновитися у цьому статусі через пів року після отримання дозволу. Лише після поновлення статусу українці зможуть користуватися захистом у Франції та пов'язаними з ним пільгами, сказано на сайті французького уряду.

При цьому посольство України у Франції радить оформляти саме тимчасовий захист, оскільки, на відміну від статусу біженця, захист не передбачає заборони на повернення в Україну. Тобто можна буде вирушити додому будь-якої миті.

Як раніше повідомлялося, у Німеччині через наплив українських біженців зафіксували стрімке зростання безробіття за останні кілька місяців. На початок липня в країні було зареєстровано 2,3 млн осіб, які потребують роботи.

Тим часом у Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у Польщі офіційна мінімалка становить еквівалент 654 євро, після вирахування податків на руках залишається приблизно 470 євро.