Из Германии, Польши или Чехии: как беженцам выехать в Украину и не потерять пособие

Из-за российского вторжения около 7,5 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище в странах ЕС. Но статус и пособие могут быть утеряны, если надолго без предупреждения покинуть страну и место регистрации.

Многие украинцы были вынуждены уехать за границу после начала полномасштабного вторжения России. Теперь некоторых из них интересует вопрос, могут ли они временно посещать Украину, не теряя разрешение на пребывание, полученный временно вид на жительство, социальные выплаты в ЕС. Фокус разбирался, что нужно знать украинцам, которые хотят временно вернуться домой.

Чехия

По данным Министерства внутренних дел Чехии, для поездки в Украину не нужно переклеивать визовую наклейку.

"Если у вас есть в паспорте штамп или визовая наклейка с количеством въездов "00", вы можете путешествовать без ограничений в страны Шенгена и в Украину", — сказано в сообщении.

Более того, украинцы точно не потеряют визу временной защиты, если временно выедут в Украину: "Если вам предоставлена специальная долгосрочная виза с кодом D/VS/U — специальная виза для граждан Украины, Вы автоматически переводитесь в систему временной защиты. По этой визе можно выехать за пределы территории Чешской Республики, но только в пределах Шенгена и Украины, хотя в ней указывается количество въездов "00". Другие поездки за пределы Шенгена будут разрешены в чрезвычайных ситуациях при условии обоснования необходимости поездки (командировка, неотложные медицинские процедуры, уход за родственниками) и предъявления авиабилета или билета".

При этом важно знать, что количество выездов и въездов с мультивизой не ограничено, но если находиться за пределами Шенгенской зоны дольше 90 дней за одну поездку, виза и временная защита в Чехии аннулируются.

Польша

Вынужденные украинские переселенцы, которые из-за войны выехали в Польшу, а затем решили покинуть и эту страну, рискуют остаться без ранее полученных социальных выплат и даже могут заплатить проценты.

По информации издания WrocLife, о своем выезде из Польши украинцам обязательно нужно предупредить польское Управление социального страхования (ZUS). Сообщить о своем выезде можно через платформу электронных услуг (PUE).

"Если иностранец получает от нас деньги и не сообщает о своем выезде из Польши, ему придется вернуть деньги с процентами. ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. Если нужно будет, мы можем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет пограничная служба", – рассказала региональная представительница ZUS Ивона Ковальская-Матис.

Кроме того, если переселенец пробудет в Украине более 30 дней, то потеряет не только все денежные выплаты, но и международную защиту.

Германия

Выехать из Германии в Украину, судя по данным на сайте Федерального административного управления, можно в любой момент, если у переселенца уже есть вид на жительство — о чем проставляется штамп в загранпаспорте. Как правило, украинцам, которые заявили о себе в органы соцзащиты после 24 февраля, предоставляется ВНЖ на два года.

Если поездка краткосрочная, сниматься с регистрации в иммиграционных органах Германии не надо.

Статус на законное пребывание в Германии может быть утрачен в следующих случаях:

выезд с территории Германии на срок более 6 месяцев;

выезд на меньший срок по "невременной причине" (например, на обучение, уход за членом семьи).

Что касается выплат, то тем украинцам, которые получают финансовую помощь по безработице ALGII, перед тем, как уехать из Германии, следует сообщить об этом в центр занятости ("джобцентр"). Там выдадут разрешение на отсутствие.

Выплата пособий будет сохранена в дальнейшем при условии, что его получатель уедет из Германии не дольше, чем на 21 день. Другие условия для получения выплат:

если поездка длится от 3-6 недель, деньги выплатят только за три недели;

поездка на срок более 6 недель предполагает потерю выплат на все это время. Чтобы их восстановить, надо будет вновь подать заявление ALGII;

при возвращении в Украину насовсем финансовая помощь по безработице теряется (об этом также необходимо сообщить в Jobcenter).

Франция

Украинцы, на время войны переехавшие во Францию и получившие там разрешение на временное проживание с указанием "бенефициар временной защиты", должны возобновиться в этом статусе через полгода после получения разрешения. Только после возобновления статуса украинцы смогут пользоваться защитой во Франции и связанными с ним льготами, сказано на сайте французского правительства

При этом посольство Украины во Франции советует оформлять именно временную защиту, поскольку в отличие от статуса беженца, защита не предусматривает запрет на возвращение в Украину. То есть, можно будет отправиться домой в любой момент.

Как ранее сообщалось, в Германии из-за наплыва украинских беженцев зафиксировали стремительный рост безработицы за последние несколько месяцев. На начало июля в стране было зарегистрировано 2,3 млн человек, нуждающихся в работе.

Тем временем, в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину.

Напомним, в Польше официальная минималка составляет эквивалент 654 евро, после вычета налогов на руках остается около 470 евро.