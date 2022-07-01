В Германии из-за российско-украинской войны возросло количество безработных

Статистика по безработице испортилась в стране из-за того, что в центры занятости стали обращаться украинцы, не имеющие работы.

В Германии зафиксировали стремительный рост безработицы за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Spiegel.

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В Федеральном агентстве по трудоустройству подвели статистические итоги за июнь и выяснили, что количество неработающих выросло на 0,3%.

По состоянию на данный момент в Германии зарегистрировали 2,3 млн человек, нуждающихся в работе. Это – 5,2% от общего населения страны.

По словам руководителя Федерального агентства по трудоустройству Детлефа Шеелера, уровень безработицы вырос из-за наплыва украинских беженцев, которые регистрируются в центрах занятости и начинают попадать в статистику

Регистрация – обязательная процедура для вынужденных переселенцев, избравших для себя временным убежищем Германию. Только став на учет, человек может рассчитывать на социальную поддержку и выплаты от государства.

Напомним, что из-за развязанной Россией войны половина украинцев потеряла от 50% до 100% доходов. Сохранить уровень заработка на довоенном уровне удалось только каждому пятому.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль уже заявил о том, что безработных граждан будут привлекать к восстановлению инфраструктуры. Он также подчеркнул, что граждане потеряют статус и выплаты по безработице, если во время военного положения пробудут более 30 дней за границей.