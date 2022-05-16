Половина украинцев потеряла 50-100% доходов из-за войны, — опрос Фокуса

Сохранить уровень заработка на довоенном уровне удалось только каждому пятому. При этом экономисты, к которым Фокус обратился за комментариями, приводят похожие оценки.

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В мае 2022 года в Telegram-канале Фокуса прошел опрос о ситуации с доходами граждан во время войны, в котором приняли участие более 1100 подписчиков. Опрошенные ответили следующим образом:

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Доходы увеличились – 4%

Не изменились – 16%

Уменьшились на 10-20% – 9%

Сократились на 30-50% – 18%

Упали более чем вдвое – 20%

Обнулились – 33%

Читатели сайта также могут принять участие в опросе.

Что говорят специалисты?

Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine подтверждает, что существенное уменьшение доходов или их исчезновение коснулось половины работающего населения.

В свою очередь, Александр Соколов, гендиректор Pro-Consulting Company, делает предположение, что безработными во время войны с Россией стали почти 19 млн украинцев, а доходы населения могли сократиться до 50-60% по сравнению с состоянием до начала войны.

"На сегодняшний день на тех территориях, где не ведутся боевые действия, в полную силу работают только сектора экономики, которые обеспечивают базовые потребности граждан – электроэнергия и отопление, логистика, государственная медицина, госсектор (в том числе коммунальная сфера), IT-сектор, который преимущественно ориентируется на зарубежные проекты, производство и продажа товаров повседневного спроса", – комментирует собеседник Фокуса.

По словам Соколова, большинство работодателей прибегли к уменьшению зарплаты, сокращению или отправке работников в неоплачиваемый отпуск. Некоторые при этом выплачивают минимальную зарплату или финансовую помощь.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua добавляет, что 52% опрошенных grc.ua отметили, что им или платят минимальную зарплату, сократили ее до 30% и более или решения о дальнейшей оплате еще нет. "То есть, каждый второй украинец или потерял работу, или остался частично или полностью без своего ежемесячного дохода", — заключает Березовская.

По последним обнародованным данным Госстата, средняя зарплата по Украине составляла 14577 грн, по Киеву — 21347. Соответственно сейчас, для многих украинцев этот показатель гипотетически снизился до 7 тыс. грн и для киевлян до 10 тыс. грн.

Уровень безработицы по последним данным за IV квартал 2022 года в Украине превышал 10%. Новую информацию не обнародуют. Однако, как отмечает HR-эксперт Татьяна Пашкина, миллионы людей, не получающих материальной поддержки от работодателя, не знают, будут ли задействованы дальше и поэтому ищут новую работу или подработку, в классическом смысле не являются безработными.

Александр Соколов добавляет, что большое количество трудоспособного населения уехало за границу в поисках новых рабочих мест или получения денежной компенсации, как временно перемещенные лица, что уменьшило давление на локальный рынок труда. То есть стимулом для эмиграции для многих украинцев стали не только ужасы войны, но и невозможность прокормить себя и детей на родине.

Подробно о ситуации с доходами украинцев и о перспективах их восстановления читайте в обзоре Фокуса