Половина українців втратила 50-100% доходів через війну, — опитування Фокусу

Зберегти рівень заробітку на довоєнному рівні вдалося лише кожному п'ятому. Водночас економісти, до яких Фокус звернувся за коментарями, наводять схожі оцінки.

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У травні 2022 року в Telegram-каналі Фокусу пройшло опитування щодо ситуації з доходами громадян під час війни, в якому взяли участь понад 1 100 підписників. Опитані відповіли так:

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доходи збільшились — 4%;

не змінилися — 16%;

зменшились на 10-20% — 9%;

скоротилися на 30-50% — 18%;

впали більш ніж удвічі — 20%;

обнулилися — 33%.

Читачі сайту також можуть взяти участь в опитуванні.

Що кажуть фахівці?

Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine підтверджує, що суттєве зменшення доходів або їхнє зникнення торкнулося половини населення, що працює.

Зі свого боку, Олександр Соколов, гендиректор Pro-Consulting Company, припускає, що безробітними під час війни з Росією стали майже 19 млн українців, а доходи населення могли скоротитися до 50-60% порівняно зі станом до початку війни.

"На сьогоднішній день на тих територіях, де не ведуться бойові дії, на повну силу працюють лише сектори економіки, які забезпечують базові потреби громадян — електроенергія та опалення, логістика, державна медицина, держсектор (зокрема комунальна сфера), IT-сектор, який переважно орієнтується на закордонні проєкти, виробництво та продаж товарів повсякденного попиту", — коментує співрозмовник Фокусу.

За словами Соколова, більшість роботодавців вдалися до зменшення зарплати, скорочення або відправлення працівників у неоплачувану відпустку. Деякі за таких умов виплачують мінімальну зарплатню чи фінансову допомогу.

Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua додає, що 52% опитаних grc.ua зазначили, що їм або платять мінімальну зарплату, скоротили її до 30% і більше або рішення щодо подальшої оплати ще немає. "Тобто кожен другий українець або втратив роботу, або залишився частково чи повністю без свого щомісячного доходу", — підсумовує Березівська.

За останніми оприлюдненими даними Держстату, середня зарплата по Україні становила 14 577 грн, по Києву — 21 347. Відповідно, зараз для багатьох українців цей показник гіпотетично знизився до 7 тис. грн і для киян до 10 тис. грн.

Рівень безробіття, за останніми даними, за IV квартал 2022 року в Україні перевищував 10%. Нової інформації не оприлюднюють. Проте, як зазначає HR-експертка Тетяна Пашкіна, мільйони людей, які не отримують матеріальної підтримки від роботодавця, не знають, чи будуть задіяні далі й тому шукають нову роботу чи підробіток, у класичному сенсі не є безробітними.

Олександр Соколов додає, що велика кількість працездатного населення виїхала за кордон у пошуках нових робочих місць або отримання грошової компенсації як тимчасово переміщені особи, що зменшило тиск на локальний ринок праці. Тобто стимулом для еміграції для багатьох українців стали не лише жахи війни, а й неможливість прогодувати себе та дітей на батьківщині.

Докладно про ситуацію з доходами українців і перспективи їх відновлення читайте в огляді Фокусу