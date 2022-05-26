От 500 евро. Какую зарплату получают украинские беженцы в Польше

Официальная минималка составляет эквивалент 654 евро, после вычета налогов на руках остается около 470 евро.

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Украинцы получили право официально трудоустраиваться в Польше на заводы и предприятия. Фокус в материале "Как беженки из Украины находят работу в Польше" выяснил, сколько за это платят.

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"Не следует рассчитывать на большие деньги, если речь идет об официальном трудоустройстве. Скорее всего, получите минималку, 3 010 злотых (654 евро). Но это хорошо для начала. Польская минималка — это не что-то номинальное. Это то, на что можно прожить", — рассказала Фокусу украинка Алена Манжело-Голубева, которая из журналистки переквалифицировалась в оператора линии на польском предприятии.

Другая украинка, Алла, подчеркнула: налоги составляют 28%. То есть чистыми на руки можно получить 2 167 злотых или около 470 евро.

Как узнал Фокус, средняя зарплата в Польше в минувшем году составила 5 880,8 злотых (1 278 евро) до налогообложения или 4 240 злотых (921 евро) чистыми "на руки". То есть, в среднем сотрудники польских предприятий и компаний получают на руки на 40% больше, чем минималка.

Польский сайт поиска работы предлагает позицию в Кракове с оплатой 3 000 — 4 500 злотых (653 — 979 евро) за 160 рабочих часов — сотрудник будет вручную выкладывать товары.

Работодатель в Жешуве в названии вакансии указывает, что готов трудоустроить украинцев. Нужно укладывать брусчатку, за это будут платить 3 900 злотых (849 евро), еще обещают премию.

В маленьком населенном пункте Рогозьниця предлагают устроиться производственным рабочим, чтобы на небольших переплетных машинах заниматься переплетом и упаковкой широкоформатных изданий. Обещают минимальную оплату — 3 010 злотых (654 евро).

Согласно данным местного финансового ресурса, 39% компаний предлагают украинцам от 19,7 до 24,9 злотых брутто в час. То есть в месяц без вычета налогов сотруднику будет начислено в эквиваленте порядка 685-865 евро, а на руки выдадут на 28% меньше. Только каждый десятый работодатель, согласно данным указанного ресурса, предлагает сотрудникам выше 30 злотых в час (4 800 злотых в месяц или 1 043 евро без учета налога на доходы).

Истории двух украинок, которые эвакуировались в соседнюю Польшу, устроились там на работу и рассказали о своем опыте, читайте в материале Фокуса "Как беженки из Украины находят работу в Польше".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, где и как за границей могут устроиться на работу украинские беженцы и почему некоторые не хотят работать в Европе.