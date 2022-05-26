Работа в Польше предполагает хотя бы минимальное знание языка и готовность сменить специализацию. Фокус узнал, как и где трудоустраиваются те, кто уехал из Украины из-за войны

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Фокус поговорил с двумя украинками, которые после переезда в Польшу сменили специализацию и устроились на работу.

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Не по специальности. Почему для работы в Польше украинкам нужна переквалификация

Украинка Алла рассказала Фокусу, что ее работа дома "была связана с компьютером, но немного нестандартная", поэтому после переезда она даже не рассчитывала найти подобную в Польше без знания языка.

"Искала такую ​​работу, где язык не нужен, то есть, связанную с физическим трудом. Отправила на авось резюме в супермаркет, чтобы пойти хотя бы на выкладку товаров. Мне позвонили через неделю и пригласили на собеседование", — делится Алла.

Вопросы на собеседовании были привычными: спрашивали, что умеешь, можешь ли работать физически, работала ли на аналогичной работе, есть ли дети, какой график интересует. Также рассказали, как у них все устроено.

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Алла претендовала на позицию продавца-кассира — и она получила эту должность: "Дали немного времени, чтобы подучить язык. Так что я 2,5 недели работала на выкладке, потом села за кассу".

Для трудоустройства понадобился биометрический паспорт, PESEL (запись в польской универсальной электронной системе реестра населения. – Ред.). Еще нужна трудовая книжка, но Алла рассказала, что сделала скрины выдержки из Пенсионного фонда — и этого было достаточно.

"Спрашивали, есть ли результаты медкомиссии (баданье). Пришлось делать и ждать еще неделю, пока все анализы будут готовы", — отметила украинка.

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Другая беженка, Алена Манжело-Голубева, в Украине работала журналисткой, а в Польше переквалифицировалась на оператора линии на предприятии.

"Никогда не подозревала, что буду работать за границей, тем более в Польше. По многим причинам: никогда не хотела покидать Украину, не владею польским, не имею технического или инженерного образования, реальной специальности (по образованию — журналист). Плюс неуверенность, что я могла бы делать что-то полезное руками. Война решила. Пришлось с детьми выехать", — рассказала Фокусу Алена.

По ее словам, поляки всегда охотно трудоустраивали украинцев, единственным препятствием было польское законодательство: украинцы могли безвыездно находиться в стране только три месяца.

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"Сейчас Польша позволяет украинцам находиться в стране полтора года по биометрическому паспорту с возможностью продлить этот срок и с правом работать. Официальное разрешение работать открыло на это время перед украинцами двери предприятий, которые ранее были закрытой территорией", — резюмирует Алена Манжело-Голубева.

Есть, конечно, нюансы. Например, работодатели в Польше не готовы заключать контракты на срок менее трех месяцев (это — минимум). Большинство готовы вести разговор только про гарантированный год работы.

"Объясняется это очень просто. Чаще всего для украинцев работа на польском предприятии – это переквалификация. Предприятию нужно время, чтобы научить работника. И оно реально теряет на этом деньги. Отвлекая других специалистов, часы труда которых стоят дорого, запуская машины в учебной скорости, медленнее. Выбрасывая, в конце концов, в мусор детали и товары, которые новичок испортит, пока научится", — поясняет украинка.

Как язык становится ключом к успешному трудоустройству в Польше

Украинка Алена Манжело-Голубева настоятельно рекомендует соотечественникам искать работу на польских сайтах.

"Это аксиома. Если провести даже поверхностный анализ того, как отличаются польские предложения по работе и оферты на русскоязычных ресурсах (в первую очередь, по уровню оплаты), правота этого утверждения становится очевидна. Переводите со словарем, но работу ищите в польском сегменте", — настаивает Алена.

Алла тоже говорит, что при поиске работы нужно подготовить резюме на польском. Ее собеседование в супермаркете также проходило по-польски. После 2,5 недель на выкладке товаров она села за кассу — и рассказала Фокусу о своих впечатлениях.

"Пока работаю, но морально очень тяжело. Не все понимаешь, что тебе говорят. С коллегами не можешь общаться из-за языкового барьера, потому и коммуникацию тяжело выстраивать", — говорит Алла.

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Алена предлагает искать позитивные моменты даже в сложных ситуациях.

"В конце концов, это возможность выучить польский язык за год и определиться с последующим вектором движения. Но без польского языка в Польше ничего не выйдет, это правда", — категорически говорит она.

Не миллионы. Сколько платят украинкам за границей

В Польше обычная зарплата за 160 рабочих часов в месяц на кухне, заводе, супермаркете — около 3 тыс. злотых (примерно 650 евро), рассказывает Алла. Однако это — сумма без вычета налогов, которые составляют 28%. То есть чистыми на руки можно получить около 2160 злотых (470 евро).

Алена Манжело-Голубева рассказала, что она устраивалась на работу через "ужонд праци", аналог украинского центра занятости. Именно "ужонд" вел переговоры с работодателем, проверял контракт, предоставил украиноязычного юриста, чтобы выяснить все детали, в том числе, о возможности увольнения.

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"Не следует рассчитывать на большие деньги, если речь идет об официальном трудоустройстве. Скорее всего, получите минималку, 3 010 злотых (654 евро). Но это хорошо для начала. Польская минималка — это не что-то номинальное. Это то, на что можно прожить", — говорит Алена.

Она уточняет, что прожить в Польше на такие деньги получится, если есть жилье, за которое не нужно отдавать половину полученных денег. А жилье, как правило, — это не проблема работодателя, об этом приходиться заботиться самостоятельно.

Как узнал Фокус, средняя зарплата в Польше в минувшем году составила 5 880,8 злотых (1278 евро) до налогообложения или 4240 злотых (921 евро) чистыми "на руки". То есть, в среднем сотрудники польских предприятий и компаний получают на руки на 40% больше, чем минималка.

Согласно данным местного финансового ресурса, 39% компаний предлагают украинцам от 19,7 до 24,9 злотых брутто в час. То есть в месяц без вычета налогов сотруднику будет начислено в эквиваленте порядка 685-865 евро, а на руки будет получено на 28% меньше. Только каждый десятый работодатель, согласно данным указанного ресурса, предлагает сотрудникам выше 30 злотых в час (4800 злотых в месяц или 1043 евро без учета налога на доходы).