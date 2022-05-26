Від 500 євро. Яку зарплату отримують українські біженці в Польщі

Офіційна мінімалка становить еквівалент 654 євро, після вирахування податків на руках залишається близько 470 євро.

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Українці отримали право офіційно працевлаштовуватися в Польщі на заводи та підприємства. Фокус у матеріалі "Як біженки з України знаходять роботу в Польщі" з'ясував, скільки за це платять.

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"Не слід розраховувати на великі гроші, якщо йдеться про офіційне працевлаштування. Найімовірніше, отримаєте мінімалку, 3 010 злотих (654 євро). Але це добре для початку. Польська мінімалка — це не щось номінальне. Це те, на що можна прожити", — розповіла Фокусу українка Олена Манжело-Голубєва, яка з журналістки перекваліфікувалася на операторку лінії на польському підприємстві.

Інша українка, Алла, наголосила: податки становлять 28%. Тобто, чистими на руки можна отримати 2 167 злотих або близько 470 євро.

Як дізнався Фокус, середня зарплата в Польщі минулого року становила 5 880,8 злотих (1 278 євро) до оподаткування або 4 240 злотих (921 євро) чистими "на руки". Тобто в середньому співробітники польських підприємств та компаній отримують на руки на 40% більше, ніж мінімалка.

Польський сайт пошуку роботи пропонує позицію у Кракові з оплатою 3 000 – 4 500 злотих (653 – 979 євро) за 160 робочих годин — співробітник вручну викладатиме товари.

Роботодавець у Жешуві в назві вакансії вказує, що готовий працевлаштувати українців. Потрібно укладати бруківку, за це платитимуть 3 900 злотих (849 євро), ще обіцяють премію.

У маленькому населеному пункті Роґозьниця пропонують влаштуватися виробничим робітникам, щоб на невеликих палітурних машинах займатися палітуркою та упаковкою широкоформатних видань. Обіцяють мінімальну оплату — 3 010 злотих (654 євро).

За даними місцевого фінансового ресурсу, 39% компаній пропонують українцям від 19,7 до 24,9 злотих брутто на годину. Тобто за місяць без вирахування податків співробітнику нарахують в еквіваленті близько 685-865 євро, а на руки видадуть на 28% менше. Тільки кожен десятий роботодавець, згідно з даними зазначеного ресурсу, пропонує співробітникам понад 30 злотих на годину (4 800 злотих на місяць або 1 043 євро без урахування податку на доходи).

Історії двох українок, які евакуювалися до сусідньої Польщі, влаштувалися там на роботу та розповіли про свій досвід, читайте в матеріалі Фокусу "Як біженки з України знаходять роботу в Польщі".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, де і як за кордоном можуть влаштуватися на роботу українські біженці, і чому деякі не хочуть працювати в Європі.