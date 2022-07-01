У Німеччині через російсько-українську війну зросла кількість безробітних

Статистика з безробіття зіпсувалася в країні через те, що до центрів зайнятості почали звертатися українці, які не мають роботи.

У Німеччині зафіксували стрімке зростання безробіття за останні кілька місяців. Про це повідомляє Spiegel.

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У Федеральному агентстві з працевлаштування підбили статистичні підсумки за червень і з'ясували, що кількість людей без роботи зросла на 0,3%.

Наразі в Німеччині зареєстрували 2,3 млн осіб, які потребують роботи. Це 5,2% від загального населення країни.

За словами керівника Федерального агентства з працевлаштування Детлефа Шеелера, рівень безробіття виріс через наплив українських біженців, які реєструються в центрах зайнятості та починають потрапляти в статистику.

Реєстрація — обов'язкова процедура для вимушених переселенців, які обрали собі тимчасовим притулком Німеччину. Тільки ставши на облік, людина може розраховувати на соціальну підтримку та виплати від держави.

Нагадаємо, що через розв'язану Росією війну половина українців втратила від 50% до 100% доходів. Зберегти рівень заробітку на довоєнному рівні вдалося лише кожному п'ятому.

Глава українського уряду Денис Шмігаль уже заявив про те, що безробітних громадян залучатимуть до відновлення інфраструктури. Він також підкреслив, що громадяни втратять статус і виплати з безробіття, якщо під час воєнного стану пробудуть понад 30 днів за кордоном.