Польща виділить українцям 64 мільйони гривень: хто зможе отримати гроші

Грошові виплати надаватимуть до кінця грудня 2022 року, а подати заявку на отримання допомоги можна до 30 листопада цього року.

У Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну. Розподілом грошових виплат займатиметься Фонд імені блаженного Климентія Шептицького, повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Яку суму та хто виплачуватиме українцям?

Як сказано на сторінці організації, фінансову підтримку буде надано дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, та жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.

Проєкт фінансується за рахунок грошей із загального резерву державного бюджету Польщі. Загальна сума — 8 мільйонів 270 тисяч злотих (понад 64 мільйони гривень).

Жінкам, які побували у полоні у росіян, виплатять одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч злотих (80 тисяч гривень). Також фінансову підтримку буде надано дітям до 18 років, у яких обидва батьки або один із них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули внаслідок війни в Україні.

Сиротам виплачуватимуть приблизно по 720 злотих (5,7 тисячі гривень) щомісяця. Передбачається, що виплати отримають 1 600 українських дітей.

Ще Фонд Шептицького надаватиме психологічну та реабілітаційну допомогу жінкам, частина з них зможуть вирушити до оздоровчо-реабілітаційного табору восени 2022 року.

Як отримати виплати?

Заявки на допомогу можна подати на сайті Фонду. Там потрібно заповнити спеціальну форму та внести таку інформацію:

копія паспорта;

електронна пошта;

особистий номер телефону;

адреса проживання;

документ, що підтверджує право опіки над дитиною опікуна/ лист-повідомлення від Національного інформаційного бюро про звільнення з полону.

Грошові виплати надаватимуть до кінця грудня 2022 року, а подати заявку можна до 30 листопада цього року, до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це станеться раніше. Фінансова підтримка буде надана дітям до 18 років, у яких обидва батьки або один із них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули внаслідок війни в Україні.

Крім одноразової виплати, жінки, звільнені з полону, можуть отримати психологічні чи психіатричні консультації. Заявку треба подати до 20 вересня. Ці жінки також зможуть поїхати до табору відпочинку та реабілітації.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про одноразову грошову виплату тим, хто отримав поранення або загинув у процесі виконання обов'язків під час воєнного стану.

Як повідомив у Facebook перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, гроші виплачуватимуть журналістам, працівникам об'єктів критичної інфраструктури, уповноваженим на виконання функцій держави та місцевого самоврядування або членам їхніх сімей.

Нагадаємо, раніше французький фонд ACTED почав виплачувати гроші українцям із найбільш уразливих соціальних груп, які постраждали від війни. Розмір виплати — 2 220 гривень на місяць.

Як повідомлялося, у Міністерстві фінансів зазначили, що понад 25 тисяч українців отримали 6 500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково.