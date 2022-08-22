Польша выделит украинцам 64 миллиона гривен: кто сможет получить деньги

Денежные выплаты будут предоставляться до конца декабря 2022 года, а подать заявку на получение помощи можно до 30 ноября этого года.

В Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину. Распределением денежных выплат будет заниматься Фонд имени блаженного Климентия Шептицкого, сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Какую сумму и кто будет выплачивать украинцам?

Как сказано на странице организации, финансовая поддержка будет оказана детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.

Проект финансируется за счет денег из общего резерва государственного бюджета Польши. Общая сумма — 8 миллионов 270 тысяч злотых (более 64 миллионов гривен).

Женщинам, которые побывали в плену у россиян, выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч злотых (80 тысяч гривен). Также финансовая поддержка будет оказана детям до 18 лет, у которых оба родителя или один из них, если он был единственным опекуном ребенка, погибли в результате войны в Украине.

Сиротам будут выплачивать примерно по 720 злотых (5,7 тысяч гривен) ежемесячно. Предполагается, что выплаты получат 1600 украинских детей.

Еще Фонд Шептицкого будет оказывать психологическую и реабилитационную помощь женщинам, часть из них смогут отправиться в оздоровительно-реабилитационный лагерь осенью 2022 года.

Как получить выплаты?

Заявки на помощь можно подать онлайн на сайте Фонда. Там нужно заполнить специальную форму и внести такую информацию:

копию паспорта;

электронную почту;

личный номер телефона;

адрес проживания;

документ, подтверждающий право опеки над ребенком со стороны опекуна/ письмо-сообщения от Национального информационного бюро об освобождении из плена.

Денежные выплаты будут предоставляться до конца декабря 2022 года, а подать заявку можно до 30 ноября этого года, до момента исчерпания средств, предназначенных на выплаты, если это произойдет раньше. Финансовая поддержка будет оказана детям до 18 лет, у которых оба родителя или один из них, если он был единственным опекуном ребенка, погибли в результате войны в Украине.

Помимо единовременной выплаты, женщины, освобожденные из плена, могут получить психологические или психиатрические консультации. Заявку следует подать до 20 сентября. Эти женщины также смогут поехать в лагерь отдыха и реабилитации.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о единовременной денежной выплате получившим ранения или погибшим при исполнении обязанностей во время военного положения.

Как сообщил в Facebook первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, деньги будут выплачивать журналистам, работникам объектов критической инфраструктуры, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления или членам их семей.

Напомним, ранее французский фонд ACTED начал выплачивать деньги украинцам из наиболее уязвимых социальных групп, которые пострадали от войны. Размер выплаты – 2 220 гривен в месяц.

Как сообщалось, в Министерстве финансов отметили, что более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по программе "єПідтримка" по ошибке.