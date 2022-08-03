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Экономика

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили выплаты в размере 6500 гривен, — Минфин

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Фото: 24 канал | Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили выплаты через "Дію"

Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финпомощь.

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили по 6500 гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". Эту информацию в интервью агентству УНИАН озвучил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

По его словам, Минфин провел верификацию Реестра получателей финансовой помощи от государства в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта 2022 года.

Марченко подчеркнул, что в ходе проверки было выявлено почти 25,5 тыс. граждан, которые ошибочно получили выплаты в размере 6500 гривен. Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финансовую помощь.

"По состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в размере около 12 млн гривен, из них: почти 9 млн гривен — физическими лицами по результатам принятых мер по возврату средств по результатам проведенной верификации государственных выплат", — продолжил Марченко в общении с журналистами.

Еще около 3 млн гривен, как отметил глава Минфина, уполномоченные банковские учреждения вернули государству как неиспользованную материальную помощь по программе "єПідтримка".

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили выплаты через "Дію"

Напомним, Кабинет министров Украины урезали выплаты, которые предназначены для военнослужащих. Надбавку в размере 30 тысяч гривен после решения правительства будут выплачивать только тем защитникам, которые находятся в зоне проведения боевых действий, а на 100-тысячную финпомощь могут рассчитывать исключительно исполнители боевых задач на передовой.

Также сообщалось, что некоторые украинцы не смогли получить выплату от государства по статусу ВПЛ и заявили, что их заявки в "Дії" на оформление финансовой помощи были удалены.