Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили выплаты в размере 6500 гривен, — Минфин

Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финпомощь.

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили по 6500 гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". Эту информацию в интервью агентству УНИАН озвучил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

По его словам, Минфин провел верификацию Реестра получателей финансовой помощи от государства в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта 2022 года.

Марченко подчеркнул, что в ходе проверки было выявлено почти 25,5 тыс. граждан, которые ошибочно получили выплаты в размере 6500 гривен. Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финансовую помощь.

"По состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в размере около 12 млн гривен, из них: почти 9 млн гривен — физическими лицами по результатам принятых мер по возврату средств по результатам проведенной верификации государственных выплат", — продолжил Марченко в общении с журналистами.

Еще около 3 млн гривен, как отметил глава Минфина, уполномоченные банковские учреждения вернули государству как неиспользованную материальную помощь по программе "єПідтримка".

[ + – ] Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили выплаты через "Дію"

Напомним, Кабинет министров Украины урезали выплаты, которые предназначены для военнослужащих. Надбавку в размере 30 тысяч гривен после решения правительства будут выплачивать только тем защитникам, которые находятся в зоне проведения боевых действий, а на 100-тысячную финпомощь могут рассчитывать исключительно исполнители боевых задач на передовой.

Также сообщалось, что некоторые украинцы не смогли получить выплату от государства по статусу ВПЛ и заявили, что их заявки в "Дії" на оформление финансовой помощи были удалены.