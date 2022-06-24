Украинцы не могут получить матпомощь и винят приложение "Дія": разработчики опровергают

Украинка утверждает, что вовремя подала заявку на получение денег для ВПЛ, но 1 мая заявка исчезла из приложения "Дія". В ГП "Дія" винят Минсоцполитики.

Жители Украины, пострадавшие в результате боевых действий, не могут получить компенсацию после обновления приложения "Дія". Татьяна Гладченко из Ирпеня рассказала свою историю в Facebook.

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По словам женщины, 5 марта она выбралась из города через Романовский мост и выехала в Вишневое. 4 апреля Татьяна узнала, что под окнами ее дома взорвался снаряд, выпущенный из миномета, поэтому она зарегистрировала повреждения и попросила компенсацию. 20 апреля украинка подала через "Дію" заявление на получение помощи для вынужденно переселенных лиц (ВПЛ), но 1 мая приложение обновилось, и, по ее словам, вся информация исчезла. В тот же день, 1 мая, Татьяна повторно подала заявление, и его быстро приняли, вот только на тот момент Ирпень был уже деоккупирован, и Киевская область была исключена из списка областей, жителям которых полагается матпомощь. Женщина обратилась в ГП "Дія" за объяснениями, но там сказали, что приложение не хранит данные пользователей, как и Министерство социальной политики, поэтому действительна только заявка от 1 мая, а не от 20 апреля. Визиты в социальную службу и центр оказания административных услуг тоже не принесли результата.

"Для меня дело не в деньгах, я работаю, а в признании того, через что прошел каждый ирпенчанин. Это определение того, через что прошла Киевская область", — пожаловалась Татьяна Гладченко. — "Я хочу, чтобы на эту ошибку обратили внимание и исправили ее. Ибо тысячи людей, кроме того, что остались без жилья и работы из-за российской агрессии, остались еще и без помощи от государства из-за одного клика 1 мая".

По словам Гладченко, в похожей ситуации оказались многие жители Украины, и комментарии под ее постом это подтверждают. Пользователи пишут, что спустя долгое время так и не получили выплат, хотя подавали заявки вовремя. У некоторых также пропадали справки о получении статуса ВПЛ или менялась дата выдачи. Деньги не могут получить те, кто регистрировался как через "Дію", так и офлайн.

В ГП "Дія" Фокусу заявили, что проблема заключается не в обновлении приложения, а в решениях Минсоцполитики. Именно это ведомство отвечает за выплату государственной помощи украинцам и может отклонять заявки. Министерство цифровой трансформации реализовало такой механизм: если заявление внутриперемещенного лица находится в процессе рассмотрения Минсоцполитики, то повторная подача невозможна. В случае отклонения, человек не получает финансовую помощь, но при желании может подать заявление повторно. Причины отказа стоит узнавать в Минсоцполитики.

"Имеем ситуацию, когда в результате непродуманных безответственных решений страдают конкретные люди, которых лишили их законных прав – и при этом чиновники морозятся. Из-за таких вот "цифровизаторов" у некоторых формируется ложное впечатление, будто технологии – зло. Но на самом деле они своим безответственным отношением к безопасности и интересам пользователей сами увеличивают количество недовольных новыми технологиями и собственными руками их дискредитируют", — написал в Facebook эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

В комментарии Фокусу он добавил, что чиновники пользуются приемом, который можно назвать "размазыванием ответственности" — присваивают себе успешные нововведения и открещиваются от неудач. По его мнению, обычные граждане должны своевременно получать услуги от государственных органов, а не разбираться в тонкостях работы механизмов каждого из них.

"Человек, подавший заявление через какой-то государственный сервис, ожидает через него получить фидбек. Заявитель не должен и не обязан выяснять всю цепочку передачи информации между ведомствами, вникать в их внутренний "футбол". Нарушается заявленный принцип "исключения фактора чиновника", — подчеркнул Корсун.

Ранее в ОП рассказали, как подать заявку на компенсацию имущества, потерянного из-за войны. Замруководителя ведомства Кирилл Тимошенко посоветовал обращаться за деньгами через приложение "Дія", ЦОАП или нотариусов, а также предоставил подробную инструкцию.